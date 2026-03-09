V portugalskom šlágri vzplanuli emócie. Tréner Porta nazval Mourinha päťdesiatkrát zradcom

Tréner Benficy Lisabon José Mourinho bol vylúčený v závere nedeľňajšieho šlágra portugalskej ligy proti Portu, ktorý skončil remízou 2:2.
Šesťdesiattriročný úspešný kouč sa po stretnutí posťažoval, že ho tréner súpera "päťdesiatkrát nazval zradcom".
Mourinho dostal červenú kartu v 90. minúte duelu medzi dvoma najväčšími portugalskými rivalmi. Po stretnutí nazývanom "O Clássico" novinárom povedal, že bol potrestaný za kopnutie lopty smerom k lavičke Porta. Poprel ale, že by to bol jeho úmysel.
"Veľakrát som už nakopol loptu smerom k tribúnam, aby som dal nejakému šťastnému fanúšikovi šancu. Viem, že nie som žiadny veľký technik, ale bolo to naozaj pre tribúny," povedal.
Mourinho trénoval Porto na začiatku storočia a na záver svojho dvaapolročného pôsobenia na lavičke doviedol tím v roku 2004 k triumfu v Lige majstrov. Posťažoval sa, že ho asistent trénera Porta Lucho González po zápase nazval zradcom, čo Mourinho považoval za útok na svoju profesionalitu.
"Povedal mi päťdesiatkrát, že som zradca. Rád by som, aby mi vysvetlil, koho som zradil? Išiel som do Porta a dal som mu svoju dušu. Išiel som do Chelsea, Interu (Miláno), Realu Madrid.
Odovzdával som tam 24 hodín svojho života každý deň. Tomu sa hovorí profesionalita, "uviedol jeden z najúspešnejších trénerov histórie, ktorý získal ligové tituly v štyroch krajinách, vyhral Ligu majstrov s dvoma klubmi a ako jediný triumfoval vo všetkých troch súčasných európskych pohárových súťažiach.
Po remíze zostalo Porto na čele tabuľky portugalskej ligy so štvorbodovým náskokom pred druhým Sportingom a siedmimi bodmi pred treťou Benficou.