Irak má problém pripraviť sa na kľúčový zápas o MS 2026, tréner žiada FIFA o pomoc

Tréner irackej futbalovej reprezentácie Graham Arnold požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o preloženie marcového barážového zápasu o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta.
Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na Blízkom východe a uzavretý vzdušný priestor nad Irakom, ktorý komplikuje prípravu tímu.
Irak má 31. marca v mexickom meste Monterrey nastúpiť na finálový duel baráže proti víťazovi semifinále medzi Bolíviou a Surinamom.
Víťaz zápasu získa miestenku na svetový šampionát, na ktorý sa Irak snaží kvalifikovať prvýkrát od roku 1986.
Arnold upozorňuje, že aktuálne podmienky znemožňujú tímu riadnu prípravu. „Prosím, pomôžte nám s týmto zápasom, pretože práve teraz sa snažíme dostať našich hráčov z krajiny,“ povedal tréner Iraku.
Približne 60 percent jeho základnej zostavy hrá v domácej lige a mnohí hráči aj členovia realizačného tímu zatiaľ nemôžu opustiť krajinu.
Pre problémy s cestovaním už musel byť odložený aj plánovaný prípravný kemp v americkom Houstone.
Arnold preto navrhuje jednoduché riešenie. „Podľa môjho názoru, ak by FIFA zápas odložila, dalo by nám to čas na riadnu prípravu,“ uviedol.
Tréner zároveň naznačil alternatívny scenár. „Nech Bolívia hrá so Surinamom tento mesiac a potom týždeň pred majstrovstvami sveta odohráme v USA zápas s víťazom. Víťaz zostane a porazený pôjde domov,“ dodal Graham Arnold.