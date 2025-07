Futbalové prestupy ONLINE: Známy Talian sa po 3 rokoch vracia do Serie A (21. júl)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Bernardeschi sa vracia do Serie A

7:45 Marocký futbalista Neil El Aynaoui sa stal novou posilou AS Rím. Dvadsaťštyriročný stredopoliar prestúpil do talianskej Serie A z francúzskeho Racingu Lens. Podpis päťročnej zmluvy oznámili „Rimania“ na oficiálnom klubovom webe.

Bernardeschi prišiel do Toronta v roku 2022 z Juventusu Turín a v kanadskom tíme odohral 99 duelov, v ktorých strelil 26 gólov a na ďalších 16 prihral.

Ten s ním po uplynulej sezóne ukončil spoluprácu a tridsaťjedenročný krídelník tak prišiel do Bologne ako voľný hráč.

El Aynaoui strávil v Lense dve sezóny. Do klubu prišiel na začiatku roka 2023 z AC Nancy. V najvyššej francúzskej súťaži Ligue 1 nazbieral dovedna 49 štartov a strelil deväť gólov.

El Aynaoui mal pred rokom namierené do AS Monaco, vtedy však stroskotal jeho prestup po neúspešnej zdravotnej prehliadke. AS Rím ani Lens neinformovali o prestupovej sume, špecializovaný portál Transfermarkt hovorí o sume 23,5 milióna eur.