Futbalové prestupy ONLINE: Tottenham lanári mladý talent Man City (11. august)

    Savinho v drese Manchestru City
    Savinho v drese Manchestru City (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. aug 2025 o 10:20
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2025 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok 11. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

    Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.

    Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 11. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - pondelok 11. augusta

    10:20 V anglickej futbalovej Premier League sa schyľuje k nečakanému prestupu medzi rivalmi v boji o najvyššie pozície. Tottenham Hotspur sa usiluje o angažovanie 21-ročného Brazílčana Savinha z Manchestru City.

    Reprezentačný útočník prišiel na Etihad Stadium len pred rokom za 40 miliónov eur, podľa informácií The Athletic sa momentálne spomína prestupová čiastka okolo 50 miliónov eur v prípade zrealizovania transferu. Manchester City pritom verejne nedeklaroval záujem predať Savinha.

    Brazílčan patril k pravidelne nasadzovaným hráčom, v 48 súťažných stretnutiach v sezóne 2024/2025 zaznamenal tri presné zásahy a 13 asistencií.

    Tottenham sa týmto potenciálnym krokom snaží nahradiť v útoku Son Heung-mina. Reprezentant Kórejskej republiky pred niekoľkými dňami odišiel do amerického Los Angeles.

    dnes 10:20
