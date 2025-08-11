Futbalové prestupy ONLINE: Tottenham lanári mladý talent Man City (11. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2025
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 11. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - pondelok 11. augusta
10:20 V anglickej futbalovej Premier League sa schyľuje k nečakanému prestupu medzi rivalmi v boji o najvyššie pozície. Tottenham Hotspur sa usiluje o angažovanie 21-ročného Brazílčana Savinha z Manchestru City.
Reprezentačný útočník prišiel na Etihad Stadium len pred rokom za 40 miliónov eur, podľa informácií The Athletic sa momentálne spomína prestupová čiastka okolo 50 miliónov eur v prípade zrealizovania transferu. Manchester City pritom verejne nedeklaroval záujem predať Savinha.
Brazílčan patril k pravidelne nasadzovaným hráčom, v 48 súťažných stretnutiach v sezóne 2024/2025 zaznamenal tri presné zásahy a 13 asistencií.
Tottenham sa týmto potenciálnym krokom snaží nahradiť v útoku Son Heung-mina. Reprezentant Kórejskej republiky pred niekoľkými dňami odišiel do amerického Los Angeles.