Bayern sa prebojoval do finále pohára po šiestich rokoch. Môže naďalej pomýšľať na treble

Nemecký pohár - semifinále
Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 0:2 (0:1)
Góly: 22. Kane, 90.+3 Diaz
Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali prvými finalistami Nemeckého pohára 2025/2026. V stredajšom semifinálovom zápase zvíťazili na ihrisku Bayeru Leverkusen 2:0 a po šiestich rokoch si tak zahrajú o DFB-Pokal.
Bundesligového majstra poslal v 22. minúte do vedenia kanonier Harry Kane, v nadstavenom čase poistil triumf Luis Diaz.
Bayern sa vo finále (23. mája v Berlíne) stretne s úspešnejším z druhého semifinálového duelu medzi obhajcom VfB Stuttgartom a SC Freiburg, ktorý je na programe vo štvrtok 23. apríla o 20.45 h.
Kapitán anglickej reprezentácie je so siedmimi gólmi najlepším strelcom súťaže, celkovo v súťažnom ročníku dal 52 gólov. Až v nastavení pridal poistku Díaz, český reprezentant Schick odohral celý zápas.
Bayern sa prebojoval do finále po šiestich rokoch, keď si pripísal rekordný 20. triumf. Zverenci trénera Vincenta Kompanyho ďalej môžu pomýšľať na tretí treble v klubovej histórii po sezónach 2012/13 a 2019/20.
Budúcotýždňové semifinále Ligy majstrov s obhajcom trofeje Paríž St. Germain. Leverkusen doteraz ovládol Nemecký pohár dvakrát.