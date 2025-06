Futbalové prestupy ONLINE: Bývalú hviezdu Chelsea predávajú len za 4 milióny (6. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehne až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, budú môcť využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

To utrpel pri víťazstve 2:1 nad Fulhamom 1. apríla. V dôsledku zranenia musel podstúpiť operáciu, no do novej sezóny by mal byť pripravený.

Arsenal na začiatku týždňa oznámil odchody stredopoliara Jorginha a obrancu Kierana Tierneho.

Zmluva sa končí aj stredopoliarovi Thomasovi Parteymu, no rokovania o jej predĺžení stále prebiehajú. Správu priniesla agentúra DPA.