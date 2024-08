Z búrliváka sa stal krotký muž: Gattusovi sa bohovia otočili chrbtom. Ružomberku pomohol footgolf

Sen generálneho riaditeľa klubu spod Čebraťa sa splnil: „V európskom pohári je mojim osobným želaním hrať play-off o postup do skupinovej fázy,” vyhlásil začiatkom júla Ľubomír Golis.

Viac ako tridsaťtisíc divákov na štadióne Poljud sledovalo senzačný triumf Ružomberka v odvete 3. predkola Konferenčnej ligy nad Hajdukom Split 1:0, čím si zaistil postup do play-off.

Liptáci naposledy skórovali v európskych predkolách 11. júla, a to do siete kazašského Tobolu Kostanaj.

„Keď sme prišli do šatne, bolo tam ako v saune,” povedal po zápase kouč Ružomberka Ondřej Smetana.

Odvtedy uplynul viac ako mesiac. Medzitým odohrali štyri európske zápasy, dohromady 360 minút, počas ktorých nedostali loptu do súperovej siete.

S takouto negatívnou vizitkou vstupovali do odvety so Splitom. Do koša ju však zahodili už po siedmich minútach.

Dokonca na to nepotrebovali ani strelu na bránu. Obranca Hajduku Zvonimir Šarlija si totiž zrazil loptu po rohovom kope Samuela Lavrinčíka do vlastnej siete.