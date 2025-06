Tento rok bojoval o titul so Žilinou. Trnava predstavila nového trénera

TRNAVA. Novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava sa stal Čech Michal Ščasný. Štyridsaťšesťročný kouč podpísal s účastníkom Niké ligy zmluvu do roku 2027.

Na lavičke Spartaka vystriedal Gašparíka, ktorý zamieril do Górnika Zabrze. S poľským klubom podpísal v piatok zmluvu do júna 2027.

Do Górnika si so sebou zoberie aj asistentov Tomáša Prisztácsa a Mariána Hodulíka. Štyridsaťtriročný Gašparík viedol Trnavu od januára 2021 a získal s ňou Slovenský pohár v sezónach 2021/22, 2022/23 a v uplynulom ročníku.

Trénerskú kariéru odštartoval v trnavskej juniorke, odkiaľ sa prepracoval do prvého tímu.

Pred Spartakom sú nové výzvy, začína s prípravou na novú sezónu a kvalifikáciu o Európsku ligu, ktorá štartuje už 10. júla.

„Som veľmi „ščasný“, že som späť v Trnave. Milujem tento štadión, je krásny, aj keď je prázdny a ešte krajší, keď je plný. Teším sa na úžasnú domácu atmosféru,“ povedal Ščasný pre klubový web.

Do Spartaka prichádza aj s dvomi asistentmi – Patrikom Durkáčom a Máriom Auxtom. Tretím asistentom bude Adam Chorvath, ktorý sa posunul z tímu do 17 rokov do A-mužstva.