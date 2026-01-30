Futbalové prestupy ONLINE: Goretzka odíde z Bayernu, Villarreal angažoval Američana (30. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 30. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - piatok, 30. január
Goretzka odíde z Bayernu Mníchov
11:20 Po ôsmich rokoch odíde nemecký futbalový reprezentant Leon Goretzka z Bayernu Mníchov, s ktorým mieri za siedmym bundesligovým titulom. Oznámil to športový riaditeľ klubu Christoph Freund. Stredopoliar, ktorému v lete vyprší zmluva, chce vyskúšať zahraničný angažmán.
Už teraz oň malo záujem Atlético Madrid, ktoré za Goretzku ponúklo päť miliónov eur. Napokon sa ale prestup neuskutočnil. "Posledné roky podáva skvelé výkony, je to reprezentant. Niet divu, že je oň záujem, "povedal Freund. "Cíti, že sa tu dá tento rok ešte veľa dokázať a chce byť pri tom. V našom tíme je to dôležitý článok. V nasledujúcich mesiacoch sa bude snažiť, aby sme dosiahli veľké veci, "dodal.
Goretzka môže s Bayernom druhýkrát vyhrať Ligu majstrov, v ktorej zvíťazil pred šiestimi rokmi. V zbierke má tiež dva triumfy v Nemeckom pohári, v ktorom je Bayern tiež stále v hre. Bundesligu vedie o osem bodov.
Villarreal angažoval amerického reprezentanta
11:00 Americký futbalista Alex Freeman rozšíril káder španielskeho Villarrealu. K „žltej ponorke“ sa pripojil po predošlom pôsobení v tíme Orlando City v zámorskej súťaži Major League Soccer (MLS).
Dvadsaťjedenročný pravý obranca, syn bývalého hráča amerického futbalu v NFL Antonia Freemana, debutoval v máji v reprezentácii USA v zápase proti Turecku.
Počas toho, ako sa ďalší americký pravý obranca Sergino Dest zotavoval po pretrhnutí predného skríženého väzu v kolene, dostával Freeman priestor na ihrisku, odohral 13 medzištátnych zápasov a v novembrovom prípravnom stretnutí proti Uruguaju strelil dva góly. Bojuje tak o svoje miesto v nominácii pre majstrovstvá sveta 2026.
Freeman skončil tretí v hlasovaní o najlepšieho futbalistu roka USA podľa Americkej futbalovej federácie. Minulý rok strelil za Orlando šesť gólov v 29 ligových zápasoch. Bol vybraný do All-Star výberu MLS a získal ocenenie Mladý hráč roka MLS.