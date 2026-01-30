Rakúsky tím sa zaujíma o oporu Dunajskej Stredy. Sledujú ho aj slávne škótske kluby

Rakúsky futbalový klub Red Bull Salzburg prejavil vážny záujem o maďarského krídelníka Dunajskej Stredy Damira Redzica.
Podľa informácií portálu Sky Sport Austria chce Salzburg získať Redzica už počas zimného prestupového obdobia.
Portál uvádza, že rakúsky klub je s 22-ročným hráčom ústne dohodnutý, rokovania s Dunajskou Stredou sú však komplikovanejšie. Niet divu, keďže DAC sa nechce vzdať svojej opory – „žlto-modrí“ zimujú na druhom mieste Niké ligy s jednobodovou stratou na vedúci Slovan.
Redzic je odchovancom Pécsu, v mládežníckych rokoch pôsobil aj vo Ferencvárosi Budapešť. Do Dunajskej Stredy prišiel v septembri 2023 najprv na hosťovanie, neskôr prestúpil natrvalo.
V prebiehajúcej sezóne zaznamenal v 14 zápasoch 7 gólov a jednu asistenciu. Za reprezentáciu Maďarska nastúpil v jednom zápase.
Podľa portálu Transfermarkt majú o hráča záujem aj škótske kluby Celtic a Rangers, ďalej FC Kodaň a grécky Olympiakos Pireus.