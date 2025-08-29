Futbalové prestupy ONLINE: Tottenham podpísal za ďalších 60 miliónov (29. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 29. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - piatok, 29. august
Chorvát mieri na sever Nemecka
11:40 Chorvátsky futbalista Luka Vuškovič mieri na hosťovanie z Tottenhamu Hotspur do nemeckého klubu Hamburger SV.
Osemnásťročný obranca je mladším bratom Maria Vuškoviča, ktorý si odpykáva štvorročný trest za doping.
Rodák zo Splitu má už za sebou hosťovania v poľskom Radomiak Radom či belgickom KVC Westerlo. Hráčom Tottenhamu sa stal oficiálne počas leta, no zmluvu o prestupe podpísal už v roku 2023 ako 16-ročný.
Odchovanec Hajduku sa v marci 2023 stal najmladším strelcom v histórii klubu (16 rokov a 5 dní) a o mesiac skôr sa ako historicky najmladší hráč predstavil v zápase proti Dinamu Záhreb, najväčšiemu rivalovi Hajduku Split.
Jeho brat Mario dostal pôvodne dvojročný trest, no ten mu predĺžil Športový arbitrážny súd (CAS) do novembra 2026.
Dôvodom bol pozitívny test na zakázanú látku erytropoetín (EPO). Dvadsaťdvaročný obranca tvrdí, že je nevinný a má plnú podporu fanúšikov i predstaviteľov klubu.
Klub s ním síce rozviazal zmluvu, ktorá bola platná do júna 2025, no zároveň sa dohodli na spolupráci od októbra 2026.
Hráčov HSV čaká v piatok zápas 2. kola Bundesligy, kde sa vrátili po siedmich rokoch. Na domácom štadióne privítajú v mestskom derby FC St. Pauli.
Tottenham s ďalšou posilou
10:55 Záložník Xavi Simons prestupuje do Tottenhamu Hotspur, tvrdí Fabrizio Romano.
Mladý 22-ročný Holanďan stál klub zo severu Londýna 60 miliónov eur a podpísal kontrakt do roku 2030. Dohoda obsahuje aj dvojročnú opciu.
Futbalista už úspešne absolvoval lekársku prehliadku a kontrakt podpísal.