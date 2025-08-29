Tottenham dotiahol hviezdneho mladíka. Zaplatil za neho desiatky miliónov eur

LONDÝN. Anglickému futbalovému klubu Tottenham Hotspur sa podarilo posilniť útočné rady, z nemeckého RB Lipsko angažoval 22-ročného stredopoliara Xaviho Simonsa.
Účastník Premier League získal reprezentanta Holandska za približne 60 miliónov eur.
Tottenham sa už dlhší čas snažil posilniť do ofenzívy, hlavne po neúspešných rokovaniach s Morganom Gibbsom-Whiteom alebo Eberechim Ezem.
O Simonsa sa zaujímali viaceré európske veľkokluby, v predchádzajúcom ročníku mal v 33 súťažných dueloch bilanciu 11 gólov a osem asistencií.
„Som veľmi šťastný a už sa nemôžem dočkať začiatku pôsobenia v Tottenhame. Prišiel som do skvelého klubu a po stretnutí s hlavným trénerom som hneď zistil, že toto je pre mňa správne miesto.
Budem tvrdo pracovať a chcem urobiť všetko pre víťazstvá,“ vyjadril sa Simons pre oficiálnu klubovú webstránku. V Tottenhame podpísal po absolvovaní zdravotnej prehliadky dlhodobý kontrakt.