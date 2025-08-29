Daniel po odchode z Trnavy neopúšťa Slovensko. Zakotvil na Záhorí

Erik Daniel. (Autor: TASR)
TASR|29. aug 2025 o 20:40
V trnavskom drese odohral 129 zápasov.

TRNAVA. Slovenský futbalista Erik Daniel sa stal novou posilou MFK Skalica. O dohode s 33-ročným krídelníkom informovali Záhoráci na sociálnych sieťach.

Daniel len nedávno skončil na vlastnú žiadosť v Spartaku Trnava, kde pôsobil od leta 2022. V trnavskom drese odohral 129 zápasov, v ktorých si pripísal 18 gólov a 15 asistencií.

„V Trnave som cítil, že potrebujem zmenu a cítil som, že tu som doma. Jediné, čo som mal na mysli, je Skalica, keďže to tu poznám.

Prvé dojmy sú dobre, ja som sem chcel ísť pomôcť,“ uviedol Daniel na klubových sociálnych sieťach.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

