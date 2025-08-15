Futbalové prestupy ONLINE: Kapitán Anglicka na ME do 21 rokov opúšťa Manchester City (15. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 15. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - piatok, 15. august
Hráč Young Boys Bern prestupuje do AC Miláno
9:40 Švajčiarsky futbalista Zachary Athekame prestúpil z Young Boys Bern do talianskeho veľkoklubu AC Miláno. Súper bratislavského Slovana v play off Európskej ligy by podľa dostupných informácií mal zinkasovať 10 miliónov eur.
Dvadsaťročný pravý obranca podpísal s „Rossoneri“ kontrakt do roku 2030. Dánsky rodák stihol v sezóne 2025/26 odohrať štyri stretnutia v najvyššej švajčiarskej súťaži a celkovo nazbieral v drese YB Bern 47 štartov a strelil jeden gól.
Ako klub z Milána ďalej informoval na svojom webe, reprezentant Švajčiarska do 21 rokov bude na drese nosiť číslo 24.
Young Boys tak budú proti Slovanu bojovať o postup do hlavnej fázy Európskej ligy bez Athekameho. Prvý duel dvojzápasu je na programe vo štvrtok 21. augusta o 20.15 h v Bratislave.
Nový hráč v Prešove
9:30 FC Tatran Prešov angažoval lotyšského reprezentanta do 21 rokov Glebsa Patiku. Dvadsaťročný útočník prišiel do tímu nováčika Niké ligy ako voľný hráč.
Odchovanec Riga FC podpísal s Tatranom dvojročnú zmluvu, informoval klub vo štvrtok večer na sociálnej sieti.
Svoje strelecké schopnosti preukázal v druhej lotyšskej lige a v máji 2024 sa presunul do mládeže anglického Watfordu.
Naposledy pôsobil v cyperskom klube Pafos FC, kde nastupoval za dorast.
Spurs mu dali dlhodobú zmluvu
7:50 Anglický futbalista Djed Spence podpísal novú dlhodobú zmluvu s Tottenhamom Hotspur.
Dvadsaťpäťročný defenzívny univerzál uzavrel nový kontrakt vlani v októbri do roku 2028, vedenie Spurs ho však pred štartom novej sezóny odmenilo zmluvou na dlhšie obdobie.
Spence odohral v uplynulom ročníku 35 zápasov v Premier League. Debutoval po takmer dva a pol roku v klube, do ktorého prišiel ešte keď ho viedol Talian Antonio Conte.
Spence následne absolvoval hosťovania v Rennes, Leeds United a v FC Janov. „Kohútov“ mohol opustiť v lete minulého roka, namiesto toho si vybojoval miesto v zostave vtedajšieho kouča Angeho Postecogloua.
Dôveru mu vyjadril aj nový kormidelník Thomas Frank, ktorý ho zaradil do základnej zostavy v stredajšom Superpohári UEFA proti Parížu Saint-Germain.
Guardiola s ním nerátal
7:40 Anglický futbalový klub Nottingham Forest sa dohodol s Manchestrom City na prestupe stredopoliara Jamesa McAteeho za 30 miliónov libier.
Dohoda medzi klubmi zahŕňa ďalšie budúce poplatky, ako aj výhradné právo na spätný odkup 22-ročného Angličana.
Kapitán anglického národného tímu do 21 rokov sa nedokázal v drese ManCity výraznejšie presadiť. Španielsky tréner Pep Guardiola mu doprial v uplynulom ročníku Premier League iba tri štarty v základnej zostave.
McAtee sa viac presadil na dvoch hosťovaniach v Sheffielde United. Anglickú reprezentáciu do 21 rokov doviedol na majstrovstvách Európy na Slovensku k obhajobe titulu.
Nottingham sa podľa DPA dohodol aj na prestupe útočníka Ipswichu Omariho Hutchinsona. Rekordný prestup v klubovej histórii v hodnote približne 37 miliónov libier však ešte nie je definitívne skompletizovaný.