Futbalové prestupy ONLINE: Ramos chce s americkými investormi kúpiť materský klub (4. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 4. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - nedeľa, 4. január
Ramos s investormi chcú kúpiť Sevillu
8:45 Bývalý obranca Realu Madrid a španielskej reprezentácie Sergio Ramos vedie spolu so zahraničnými investormi ponuku v hodnote 400 miliónov eur na kúpu svojho materského klubu Sevilla.
Ramos by nebol najväčším investorom pri prípadnom prevzatí, no stojí na čele ponuky ako jej verejná tvár. Podľa zdrojov oboznámených s procesom sa na ponuke podieľa aj americký investičný fond.
Návrh počíta s odkúpením 100 percent klubu, je však podmienený presným ohodnotením dlhu Sevilly, ktorý by sa podľa klubových zdrojov mohol pohybovať okolo 180 miliónov eur. Čaká sa na výsledky externého auditu, ktorý si objednali záujemcovia.