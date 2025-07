Futbalové prestupy ONLINE: Ederson je na odchode zo City, čeliť by mohol aj Škriniarovi (20. júl)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

„Bolo to moje rozhodnutie. Cestoval s nami späť do Glasgowa, ale poslal som ho domov pre všetky tie špekulácie,“ povedal Howe po sobotňajšom zápase.

„Posledná vec, ktorú by si prial, je sedieť na tribúne a pozerať sa. To by voči nemu nebolo fér. Ale som presvedčený, že na konci prestupového obdobia bude stále hráčom Newcastlu.“

„Ťažko môžem dať stopercentnú istotu pri akomkoľvek hráčovi. Alex je v Newcastli šťastný, má rád spoluhráčov, realizačný tím aj klub. Som presvedčený, že na začiatku sezóny tu bude.“

„Áno, rozprával som sa s ním, ale to nie je nič nezvyčajné. Rešpektujem kariéru každého hráča – je krátka. Alex bol skvelý, trénuje výborne, no chápem, že okolo neho bude rozruch.“

Newcastle, ktorý si vďaka 5. miestu v Premier League zabezpečil účasť v Lige majstrov, odohrá najbližší prípravný zápas budúcu nedeľu v Singapure proti Arsenalu.