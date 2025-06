Futbalové prestupy ONLINE: Tottenham získal útočníka, ktorý strelil gól aj na EURO U21 (15. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehne až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa, 15. jún

Tottenham uplatnil opciu

11:40 Francúzsky futbalista Mathys Tel sa stal kmeňovým hráčom Tottenhamu Hotspur. Dvadsaťročný útočník podpísal kontrakt s tímom Premier League do júna 2031.

Tel už dres „kohútov“ obliekal v jarnej časti uplynulej sezóny, keď hosťoval z Bayernu Mníchov. Do bavorského veľkoklubu prišiel v lete 2022 z Rennes. Aktuálne je na Slovensku, kde hrá v drese francúzskeho tímu na ME do 21 rokov. Vo víťaznom stretnutí 3:2 proti Gruzínsku skóroval z pokutového kopu na 1:0. Informovala DPA.