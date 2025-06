Spečatili trvalý prestup. Na slovenskom EURO hrá aj mladá nádej Tottenhamu

LONDÝN. Francúzsky futbalista Mathys Tel bude naďalej obliekať dres Tottenhamu Hotspur.

Vedenie anglického klubu sa dohodlo s predstaviteľmi Bayernu Mníchov na trvalom prestupe 20-ročného útočníka.

Tel prišiel do Londýna vo februári z bavorského klubu pôvodne na hosťovanie. To mu vyprší 30. júna, následne podpíše s účastníkom Premier League kontrakt do roku 2031, informovala agentúra AP.