Slovan dvakrát prišiel o vedenie, strata DAC-u ostáva priepastná

Bernd Storck, tréner Dunajskej Stredy: "Pokiaľ v piatej minúte dostanete gól, je ťažké sa dostať do zápasu, bol to šok. Slovan veľmi dobre napádal, presoval. Mali sme potom dve príležitosti Andzouanu a Blackmana. Napriek tomu som s prvým polčasom nebol spokojný. V druhom polčase sme priniesli aj útočníka, čoraz viac sme sa dostali do zápasu.

Prišla penalta, zaslúžene sme vyrovnali. Potom sme dostali gól po rohovom kope. Stalo sa to, čo som nechcel, Slovan sa dostal opäť do vedenia. Musím zložiť kompliment mužstvu, aj dnes dokázalo, že sa nevzdáva. Zmenili sme rozostavenie, poslali sme na ihrisko aj tretieho útočníka. Za bojovnosť sme si zaslúžili vyrovnať. Bol to dobrý zápas, z nášho pohľadu hlavne v druhom polčase."

Darko Milanič, tréner Slovana Bratislava: "Videli sme dobrý zápas. Prvý polčas bol veľmi dobrý, bolo tam dobré tempo, presing, súpera sme donútili k chybám. Dali sme aj rýchly gól, čo je proti takému mužstvu, aké má DAC, veľmi dôležité.

Cieľom bolo ísť za ďalším gólom. Vstup do druhého polčasu bol zlý, nechali sme hrať súpera a dostali sme aj gól. Prvýkrát sa stalo, že sme dostali gól na konci zápasu. S bodom nie sme spokojný. Čo sa týka prístupu, s ním spokojný som. Chceli sme ale získať viac ako bod, lebo boli sme k tomu blízko."