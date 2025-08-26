ONLINE: 4. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (hornatá)

SUSA. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 4. etapou.
Jazdov čaká 206,7 kilometrov dlhá trasa, ktorá je najdlhšia v celom ročníku. Štartovať sa bude v talianskom meste Susa a finišovať vo francúzskm Voiron. Etapa má hornatý profil.
Cyklistiku sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
26.08.2025 o 11:43
4. etapa: Susa – Voiron
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 3. etapě (červený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 10:55:36
2. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ stejný čas
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +8
4. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +14
5. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +16
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansgrohe
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious
8. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike
9. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG
10. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step ... vš. stejný čas
...
31. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +42
140. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +12:37
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 10:55:36
2. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ stejný čas
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +8
4. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +14
5. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +16
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansgrohe
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious
8. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike
9. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG
10. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step ... vš. stejný čas
...
31. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +42
140. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +12:37
Týmová soutěž:
1. Visma | Lease a Bike 32:47:34
2. UAE Emirates-XRG +2
3. XDS Astana
4. Soudal Quick-Step vš. stejný čas
5. Red Bull-Bora-hansgrohe +25
1. Visma | Lease a Bike 32:47:34
2. UAE Emirates-XRG +2
3. XDS Astana
4. Soudal Quick-Step vš. stejný čas
5. Red Bull-Bora-hansgrohe +25
Pořadí jezdců do 25 let (bílý trikot):
1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG 10:55:52
2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step
4. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe
5. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech ... vš. stejný čas
1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG 10:55:52
2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step
4. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe
5. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech ... vš. stejný čas
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65 bodů
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 54
3. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 52
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 50
5. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 43
...
18. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65 bodů
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 54
3. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 52
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 50
5. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 43
...
18. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Alessandro Verre (ITA) Arkéa-B&B Hotels 8 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5
3. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 3
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 3
5. Sean Quinn (USA) EF Education-Easy Post 3
1. Alessandro Verre (ITA) Arkéa-B&B Hotels 8 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5
3. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 3
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 3
5. Sean Quinn (USA) EF Education-Easy Post 3
Výsledky 3. etapy:
1. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 2:59:24
2. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek
5. Jordan Labrose (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale
6. Orluis Aular (VEN) Movistar
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain-Victorious
8. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers
9. Bjorn Koerdt (GBR) Picnic PostNL
10. Jai Hindley (AUS) RB-Bora-hansgrohe
...
60. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech ... vš. stejný čas
123. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:34
1. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 2:59:24
2. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek
5. Jordan Labrose (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale
6. Orluis Aular (VEN) Movistar
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain-Victorious
8. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers
9. Bjorn Koerdt (GBR) Picnic PostNL
10. Jai Hindley (AUS) RB-Bora-hansgrohe
...
60. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech ... vš. stejný čas
123. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:34
Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! V plném proudu je španělská La Vuelta, tedy poslední ze tří závodů takzvané Grand Tour. Ta má v úterý na programu 4. etapu, která je s 206,7 km také nejdelší v celém podniku. Ta vede ze Susy do Voironu a jedná se o středně náročnou horskou zkoušku. Do kopců se pojede prvních 76 km. Pak už se bude sjíždět a nebo trať povede po rovině.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:43.