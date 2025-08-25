ONLINE: 3. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (zvlnená)

ONLINE prenos z 3. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
ONLINE prenos z 3. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: La Vuelta/X)
25. aug 2025 o 11:25
Sledujte ONLINE prenos z 3. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

SAN MAURIZIO CANAVESE. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 3. etapou.

Jazdov čaká 134,6 kilometrov dlhá trasa so štartom v talianskej obci San Maurizio Canavese, finišovať sa bude v Ceres. Etapa má zvlnený profil.

Cyklistiku sledujte naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)

Vuelta a Espaňa  2025
25.08.2025 o 14:27
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
Prebiehajúci
Prenos
99
Ztráta klesla na minutu dvacet, peloton nyní absolvuje delší rovinku po velmi úzké silničce mezi poli.
102
Odstup pelotonu narostl nejvíce na minutu padesát, od té chvíle do toho jezdci na čele balíku přece jen šlápli a během dalších dvou kilometrů zhruba čtvrt minuty smazali.
110
Až pod vrchařskou prémii vede trať jen mírně zvlněným profilem a žádné velké události zatím nenastaly. Únik postupně zvyšuje svůj náskok k minutě a tři čtvrtě.
116
Chris Harper má další potíže, zřejmě kvůli nefunkční vysílačce musel sesednout z kola.
117
Únik se vyvíjí velice slibně, náskok na peloton tažený jezdci Lidl-Treku narostl již na 1:25 minuty.
123
Ovšem americko-rakousko-italsko-belgický kvartet na čele se nenechal dojet a naopak zvyšuje náskok na peloton na půl minuty. V hlavním balíku prozatím pokusy o nástup ustaly a stáje hlavních favoritů se smířily se vzniklou situací.
127
Quinn (EFE), Verre (Arkéa), van Boven (Intermarché) a Gamper (Jayco) za to vzali zostra, z pelotonu se zvedli ještě Craps (Lotto) a Samitier (Cofidis), kteří se čtveřici pokoušejí dostihnout.
131,4
Pokyn k ostrému startu nakonec dostali závodníci až více než tři kilometry od plánovaného místa a hned se v úvodním táhlém stoupání pokouší o trhák čtveřice jezdců.
Etapa byla zahájena.
Smůla se pořadatelům dál lepí na paty, defekt utrpěl Carlos García a i na něj bude muset pozvolna jedoucí peloton čekat.
Kvůli mechanickým potížím australského jezdce stáje Jayco AlUla Chrise Harpera se ostrý start ještě odsouvá, přestože již peloton projel nultý kilometr.
Po neutralizovaném startu míří jezdci jen necelé dva kilometry k ostrému startu etapy v San Maurizio Canavese.
Na start etapy nenastoupili po včerejším pádu Jorge Arcas z Movistaru a Axel Zingle z Vismy. Tuto stáj postihla ještě jedna kuriózní nepříjemnost, když jim v noci bylo ukradeno hned 18 jízdních kol z doprovodných vozidel před hotelem nedaleko Turína.
Celkové pořadí po 2. etapě (červený trikot):

1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 7:56:16
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +4
3. David Gaudu (FRA) Groupama – FDJ +6
4. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +10
5. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +12
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain – Victorious
8. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike
9. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates – XRG
10. Marc Soler (ESP) UAE Emirates – XRG vš. stejný čas
...
32. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +38
145. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +9:59
Týmová soutěž:

1. Visma | Lease a Bike 23:49:22
2. UAE Emirates – XRG +2
3. XDS Astana
4. Soudal Quick-Step vš. stejný čas
5. Red Bull – BORA – Hansgrohe +25
Pořadí jezdců do 25 let (bílý trikot):

1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates – XRG 7:56:28
2. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step
3. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step
4. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe vš. stejný čas
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

1. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 50 bodů
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 40
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 30
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 25
5. David Gaudu (FRA) Groupama – FDJ 20
...
12. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5 bodů
2. Alessandro Verre (ITA) Arkéa – B&B Hotels 3
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 3
4. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 2
5. David Gaudu (FRA) Groupama – FDJ 1
Italský prolog letošní Vuelty pokračuje třetí etapou, do které ve žlutém dresu odstartuje vítěz nedělního prakticky hromadného vrchařského spurtu Jonas Vingegaard. Od dnešní tratě ze San Maurizia Canavese do Ceresu se nečekává zásadní zvrat ve vývoji závodu, svou délkou a profilem patří 134,6 km dlouhá kopcovitá etapa k těm nejjednodušším.
Uprostřed etapy čeká závodníky zhruba šestikilometrové stoupání na vrchařskou prémii 2. kategorie na Issiglio, po několika dalších neklasifikovaných kopcích pak posledních dvacet kilometrů vede mírným stoupáním, které je ocenění prémií nejnižší 4. kategorie v cíli.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:27.

Vuelta a Espaňa

