ONLINE: 3. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (zvlnená)

SAN MAURIZIO CANAVESE. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 3. etapou.
Jazdov čaká 134,6 kilometrov dlhá trasa so štartom v talianskej obci San Maurizio Canavese, finišovať sa bude v Ceres. Etapa má zvlnený profil.
Cyklistiku sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
???? – 104 km | Stage 3⃣ – Etapa 3⃣— La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2025
????♂️????♂️????♂️????♂️????
A group of 4 riders is going for it! Will they be the break of the day? // 4 valientes se lanzan a la aventura. ¿Creéis que tienen opciones?
???????? Sean Quinn
???????? Patrick Gamper
???????? Alessandro Verre
???????? Luca Van Boven
⏱️+1:50"… pic.twitter.com/XoaTaZDT7X
???????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????— La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2025
???? Stage 3⃣ is underway! The real start was delayed a bit because the peloton were waiting for Chris Harper
???? ¡Salida lanzada de la etapa 3⃣! La salida se ha retrasado unos segundos para esperar a Chris Harper
✨@grupofertiberia |… pic.twitter.com/VNg3tnySXj
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 7:56:16
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +4
3. David Gaudu (FRA) Groupama – FDJ +6
4. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +10
5. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +12
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain – Victorious
8. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike
9. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates – XRG
10. Marc Soler (ESP) UAE Emirates – XRG vš. stejný čas
...
32. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +38
145. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +9:59
1. Visma | Lease a Bike 23:49:22
2. UAE Emirates – XRG +2
3. XDS Astana
4. Soudal Quick-Step vš. stejný čas
5. Red Bull – BORA – Hansgrohe +25
1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates – XRG 7:56:28
2. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step
3. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step
4. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe vš. stejný čas
1. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 50 bodů
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 40
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 30
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 25
5. David Gaudu (FRA) Groupama – FDJ 20
...
12. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5 bodů
2. Alessandro Verre (ITA) Arkéa – B&B Hotels 3
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 3
4. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 2
5. David Gaudu (FRA) Groupama – FDJ 1
Uprostřed etapy čeká závodníky zhruba šestikilometrové stoupání na vrchařskou prémii 2. kategorie na Issiglio, po několika dalších neklasifikovaných kopcích pak posledních dvacet kilometrů vede mírným stoupáním, které je ocenění prémií nejnižší 4. kategorie v cíli.