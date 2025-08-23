ONLINE: 1. etapa na Vuelta a Espaňa dnes, LIVE (rovinatá - 186,1 km)

ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2025 - 1. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
23.08.2025 o 13:22
1. etapa: Turín (Kráľovský palác Venaria) – Novara
Letošní Vuelty se nezúčastní Tadej Pogačar, největším favoritem na celkové prvenství je tedy Jonas Vingegaard.
Česká cyklistika má na letošní Vueltě rovněž své zastoupení – na start slavné Grand Tour se postaví Jan Hirt a premiérově rovněž Jakub Otruba.
Triumf z loňského roku obhajuje Slovinec Primož Roglič, jenž se radoval dokonce čtyřikrát za posledních šest let.
Přeji krásné sobotní odpoledne a vítám vás u sledování první etapy Vuelty!
Na programu je 186 kilometrů dlouhá rovinatá etapa z Turína do Novary.
Jezdce čeká celkem 21 etap. Závěrečná část je poté na programu 14. září, kdy se peloton vydá z Alalparda do Madridu.
