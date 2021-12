ONLINE: Adam Žampa ide obrovský slalom vo Val d'Isere (2. kolo)

Průběžné pořadí 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:13,90 2. Loïc Meillard (SUI) +0,34 3. Justin Murisier (SUI) +0,55 4. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0,70 4. Lucas Braathen (NOR) +0,70 19. Adam Žamp (SVK) +3,49

Henrik Kristoffersen zajhel výborně druhé kolo a poráží Loica Meillarda o 34 setin! Nor se dostává do vedení a útočí na elitní desítku!

Henrik Kristoffersen zajhel výborně druhé kolo a poráží Loica Meillarda o 34 setin! Nor se dostává do vedení a útočí na elitní desítku!

Atle Lie McGrath ve stejné části jako Tonetti chyboval také, a to tak výrazně, že také měl co dělat, aby se udržel na trati. Ztráta v cíli je téměř pět sekund a poráží jen Tonettiho.

Veterán Riccardo Tonetti ve střední části svahu podjel bránu natolik, že se do ní nevešel. Sice se vrátil, aby ji projel, ale jeho ztráta přesáhla deset sekund. Dojel do cíle, je beznadějně poslední a nejspíš se nevejde ani do povolené ztráty oproti vítězovi, což by znamenalo, že bodovat nebude.

Loic Meillard, stejně jako mnozí další, mezi prvním a druhým mezičasem ztratil ze svého náskoku kolem 4 desetin. Náskok Švýcara byl ale natolik výrazný, že se stále udržel v zelených číslech, a to i v cíli! Meillard jde do vedení o 21 setin.

Loic Meillard, stejně jako mnozí další, mezi prvním a druhým mezičasem ztratil ze svého náskoku kolem 4 desetin. Náskok Švýcara byl ale natolik výrazný, že se stále udržel v zelených číslech, a to i v cíli! Meillard jde do vedení o 21 setin.

To Nor Lucas Braathen zajel bez zjevnější větší chyby. Litovat může jen toho, že jeho jízda celkově neměla takovou rychlost. Přesto, v cíli je druhý a pohorší si maximálně o jednu pozici.

Kanaďan Erik Read útočil na průběžné vedení, ale zhruba uprostřed svahu mu v oblouku vystřelila jedna noha do vzduchu a Read se položil na bok. Sice se rychle zvedl a v jízdě pokračoval, ale do cíle se dostal se ztrátou téměř dvou sekund na předposledním místě.

Nicméně, budou to přinejmenším dva body do hodnocení Světového poháru.

Švýcar Daniele Sette na jízdu svého krajana Tumlera, který se stále drží na druhém místě, nenavázal. V cíli se ztrátou 1,33 sekundy padá až na osmé místo. Na vině byla velmi podjetá brána ve střední části svahu, kde měl Sette co dělat, aby se vměstnal do brány následující.

River Radamus ze Spojených států měl povedený start, ale jeho náskok 67 setin byl v polovině svahu minulostí. Američanovi ovšem vyšla spodní část svahu a to takovým způsobem, že jde do čela! Byť o pouhou jednu setinku.

River Radamus ze Spojených států měl povedený start, ale jeho náskok 67 setin byl v polovině svahu minulostí. Američanovi ovšem vyšla spodní část svahu a to takovým způsobem, že jde do čela! Byť o pouhou jednu setinku.