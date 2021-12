Pořadí po prvním kole



1. Mathieu Faivre (FRA) 1:11,65 min

2. Marco Odermatt (SUI) +0,02 s

3. Manuel Feller (AUT) +0,19

4. River Radamus (USA) +0,30

5. Luca De Aliprandini (ITA) +0,53

6. Filip Zubčić (CRO) +0,54

7. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,57

8. Justin Murisier (SUI) +0,61

9. Alexis Pinturault (FRA) +0,67

10. Gino Caviezel (SUI) +0,71

11. Rasmus Windingstad (NOR) +0,81

12. Žan Kranjec (SLO) +0,83

13. Fabian Wilkens Solheim (NOR) +0,98

14. Adam Žampa (SVK) +1,07

15. Erik Read (CAN) +1,10

16. Aleksandr Andrijenko (RUS) +1,12

17. Loïc Meillard (SUI) +1,22

18. Lucas Braathen (NOR) +1,27

19. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,29

20. Thibaut Favrot (FRA) +1,42

21. Filippo Della Vite (ITA) +1,56

22. Marco Schwarz (AUT) +1,59

23. Trevor Philp (CAN) +1,67

24. Ivan Kuzněcov (RUS) +1,68

25. Daniele Sette (SUI) +1,71

26. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1,80

27. Patrick Feurstein (AUT) +1,81

28. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +1,95

29. Atle Lie McGrath (NOR) +1,98

30. Mattias Rönngren (SWE) +2,02