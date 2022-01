Ve startovní listině máme i jednoho českého zástupce. O postup do druhého kola se bude snažit rutinér Kryštof Krýzl, který se snaží po několikerém zranění opět restartovat kariéru a dostat se na body. Snad se to "Kitanovi" povede" Naopak body již získal Slovák Adam Žampa, který jich má v obřím slalomu čtrnáct a do druhého kola by se podívat reálně určitě mohl. A rád by v něm viděl i svého bratra Andrease Žampu, ovšem ten to bude mít, podobně jako Kryštof Krýzl, výrazně těžší. K postupu bude třeba neztratit na vítěze prvního kola přibližně více než 2,5 sekundy.

Ve startovní listině máme i jednoho českého zástupce. O postup do druhého kola se bude snažit rutinér Kryštof Krýzl, který se snaží po několikerém zranění opět restartovat kariéru a dostat se na body. Snad se to "Kitanovi" povede" Naopak body již získal Slovák Adam Žampa, který jich má v obřím slalomu čtrnáct a do druhého kola by se podívat reálně určitě mohl. A rád by v něm viděl i svého bratra Andrease Žampu, ovšem ten to bude mít, podobně jako Kryštof Krýzl, výrazně těžší. K postupu bude třeba neztratit na vítěze prvního kola přibližně více než 2,5 sekundy.