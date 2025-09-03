ONLINE: Vuelta a España, 11. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 157,4 km)

BILBAO. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 11. etapou.
Jazdcov čaká 157,4 kilometrov dlhá kopcovitá etapa, ktorá začína aj končí v baskickej metropole Bilbao.
Vuelta a Espaňa 2025
03.09.2025 o 13:51
11. etapa: Bilbao – Bilbao
Celkové pořadí (červený dres):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 37:33:52
2. Torstein Træen (NOR) Bahrain – Victorious +26
3. João Almeida (POR) UAE Emirates – XRG +38
4. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +58
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:03
6. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +2:05
7. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +2:12
8. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansrgrohe +2:16
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:16
10. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +2:43
...
89. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:03:32
97. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:07:25
Pořadí týmů:
1. UAE Emirates – XRG 111:49:07
2. Visma | Lease a Bike +7:03
3. XDS Astana +16:23
4. Decathlon–AG2R La Mondiale +33:59
5. Soudal Quick-Step 37:22
Pořadí jezdců do 25 let (bílý trikot):
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 37:36:08
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +27
3. Juinor Lecerf (BEL) Soudal Quick Step +1:28
4. Harold López (ECU) XDS Astana +4:40
5. Sergio Chumil (GUA) Burgos Burpellet BH 7:24
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 120 bodů
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 111
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 105
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 98
---
44. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):
1. Jay Vine (AUS) UAE Emirates – XRG 46 bodů
2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23
3. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates – XRG 20
4. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost 18
5. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 16
Dnes čeká závodníky o něco kratší etapa, 157,4 km, která je klasifikována jako kopcovitá. Cyklisty čeká hned sedm krátkých, ale poměrně intenzivních výšlapů, přičemž nejvyšší převýšení jednorázově zdolají 420 metrů. Dva nejprudší kopce jsou hodnoceny vrchařskou prémií 2. kategorie, na ostatních se dělí body za 3. kategorii. Etapa tedy nabízí celou řadu možných scénářů, vyhovovat by měla klasikářům, protože na neustálých přejezdech bez větších rovin bude peloton těžko moci kontrolovat úniky.
Do jedenácté etapy, která povede okruhem kolem baskické metropole Bilbaa, se opět převléká červený dres. Ve včerejší etapě po volném dni dojel největší favorit Jonas Vingegaard ve skupině s minutovým odstupem na vítěze Jaye Vinea a dosavadního lídra Vuelty Torsteina Træena porazil o další minutu, čímž v celkovém pořadí získal 26 vteřin náskok. Do minuty jsou ale stále i v polovině celkového programu lídr zastoupení UAE João Almeida a Thomas Pidcock z Q36.5.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:51.