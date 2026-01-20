Nemecko chce nadviazať na úspešný Peking. V nominácii chýba skokanská hviezda

Nemecký olympijský a športový výbor (DOSB) vyšle na februárové ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo najmenej 183 športovcov.
Cieľom výpravy je umiestnenie v prvej trojke medailového poradia krajín. V tvrdej konkurencii sa nezmestil do nominácie napríklad trojnásobný olympijský medailista a viacnásobný majster sveta v skokoch na lyžiach Karl Geiger.
Nemci dúfajú, že sa im podarí podobný úspech ako pred štyrmi rokmi v Pekingu. Na ZOH 2022 získalo Nemecko spolu 27 medailí, z toho 12 zlatých a skončilo na druhom mieste v medailovej bilancii za Nórskom.
„Sme a zostávame športovou krajinou,“ citovala agentúra DPA vedúceho výpravy Olafa Tabora.
Najväčšie nádeje vkladá Nemecko do úspešných skeletonistov, sánkarov a bobistov. V Pekingu získali v týchto športoch 16 z 27 medailí.
Miesto v nominácii sa neušlo ani dvojnásobným majstrom sveta v sánkovaní Paulovi Gubitzovi a Hannesovi Orlamünderovi.
Tabor vyzdvihol snoubordistku Ramonu Hofmeisterovú, ktorá sa po dlhom zranení vrátila do súťažného kolotoča dvoma triumfmi vo Svetovom pohári.
Alpská lyžiarka Emma Aicherová takisto zaznamenala dve víťazstvá vo SP a medailové ambície bude mať aj biatlonistka Franziska Preussová.