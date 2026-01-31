Obrovské problémy organizátorov hier pred lyžiarskymi disciplínami. Lanovka stále nie je hotová

Narastajú pochybnosti o tom, či bude lanovka v Cortine včas pripravená na ženské olympijské súťaže v alpskom lyžovaní v tomto dolomitskom stredisku, keďže infraštruktúra je týždeň pred začiatkom hier stále nedokončená.
Kontroverzie od začiatku projektu
Kabínková lanovka Apollonio–Socrepes je jedným z najkontroverznejších infraštruktúrnych projektov nadchádzajúcich zimných olympijských hier, ktoré budú Cortina a mesto Miláno spoluhostiť od 6. do 22. februára.
Práce na výstavbe lanovky, navrhnutej tak, aby prepravovala návštevníkov priamo z centra mesta na zjazdovky, sa začali s oneskorením a niektorí obyvatelia vyjadrili obavy o bezpečnosť projektu, ktorý sa realizuje v oblasti ohrozenej zosuvmi pôdy.
Päťdesiat kabín však zatiaľ nebolo nainštalovaných a bezpečnostná skúška – pôvodne naplánovaná na posledný týždeň pred začiatkom hier – sa ešte musí uskutočniť, uviedli pre Reuters dvaja ľudia oboznámení so situáciou.
Simico, štátom podporovaná agentúra zodpovedná za projekt, opakovane tvrdila, že lanovka bude dokončená načas.
Vo vyhlásení v piatok uviedla, že práce prebiehajú podľa harmonogramu.
„Naťahovanie lana bolo dokončené a jeho spájanie sa začne už v sobotu,“ uviedla agentúra a dodala, že počas víkendu sa skontroluje vyrovnanie kladiek na troch staniciach a desiatich podperách.
Mechanické a hydraulické práce by mali byť dokončené začiatkom budúceho týždňa, po čom sa začnú povinné technické bezpečnostné kontroly. Po ich ukončení bude lanovka pripravená, dodalo Simico.
Alpské lyžiarske centrum Tofane v Cortine bude hostiť ženské preteky, pričom prvé sú naplánované na 9. februára.
Hrozí odklad otvorenia
„Ak dovtedy nebude pripravená, otvorenie (lanovky) sa odloží o niekoľko dní,“ povedal pre Reuters jeden zo zainteresovaných.
Organizátori obmedzili počet vstupeniek pre neistotu, či bude lanovka pripravená na hry, informovala agentúra Reuters už v novembri.
Hovorca organizačného výboru Milano Cortina 2026 uviedol, že zatiaľ uvoľnili počet vstupeniek zodpovedajúci kapacite, ktorú dokáže zabezpečiť cestná doprava.
Cortina, ležiaca v Dolomitoch, je jedným z najznámejších talianskych zimných stredísk a hry hostila už v roku 1956, no nemá železničnú stanicu a prístup po jedinej hlavnej ceste do mesta býva v špičke často pomalý.
Cortina bude hostiť aj súťaže v curlingu, ako aj v boboch, saniach a skeletone.