Rastie nám nová olympijská víťazka? Francúzi chcú mať na olympiáde šport, v ktorom vyniká Slovenka

BRATISLAVA. Medailových nádejí na zimných olympijských hrách má Slovensko vždy skromne. Aj jedna medaila je prekvapením. Dve už sú prakticky historické. V Pekingu získala Petra Vlhová zlato v slalome a hokejisti prekvapivo pridali bronz. Oba úspechy mali výnimočný ohlas. Počet medailistov v individuálnych súťažiach na zimných hrách je v porovnaní s letnými hrami skromný. Je ich menej ako prstov na jednej ruke – Radoslav Židek, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt a Vlhová. V zimných športoch nemá Slovensko aktuálne takú osobnosť, ktorá by mohla na zimných hrách útočiť na medailu. V plnom zdraví je to Petra Vlhová.

Pravidlá ho zo zimných hier vylučujú Na olympiáde 2030, ktorú budú hostiť Francúzske Alpy (strediskami budú Nice, Briancon, Courchevel, Meribel), sa však ukazuje možnosť, že by Slovensko mohlo mať vážneho adepta na medailu. Hry sa pritom budú konať až o päť rokov, čo je relatívne dlhá doba. Nie je to utópia. Veľkou nádejou pre budúce roky je Viktória Chladoňová. Má ešte len 18 rokov. Vlani však ukázala, že je veľkým talentom. Na všetkých juniorských šampionátoch získala medailu a už sa presadzuje aj v súťažiach žien. Cyklistika je letný šport a jej cieľom zrejme budú letné hry 2028 v Los Angeles. Lenže o dva roky neskôr by mohla Slovenka skutočne štartovať aj na zimných hrách. Chladoňová totiž zbiera úspechy aj v cyklokrose, ktorý sa jazdí v zimných mesiacoch a v teréne patrí rovnako medzi špičku vo svojej vekovej kategórii. Cyklokros nie je v programe olympijských hier. Olympijská Charta obmedzuje športy na ZOH iba na tie disciplíny, „ktoré sa sa konajú na snehu a na ľade.“

Loboval aj kráľ cyklokrosu Cyklokros nepotrebuje snehové podmienky. No môže sa súťažiť aj na snehu. Tri razy sa podujatie Svetového pohára konalo aj v lyžiarskom stredisku Val di Sole, kde cyklisti jazdili priamo na snehu. Myšlienka o zaradení cyklokrosu do programu ZOH nie je nová. Hovorilo sa o nej už pred päťdesiatimi rokmi. V minulosti za to loboval aj jeden z najslávnejších pretekárov v histórii Sven Nys, no všetky snahy vyšli na zmar.

V minulosti tieto snahy narazili na Chartu. V olympijskom hnutí však teraz prebieha debata. Naštartoval ju prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient, ktorý sa uchádza o post prezidenta MOV. Lappartient sa výrazne pričinil, že Francúzi získali zimné hry v roku 2030 a do programu hier chce presadiť práve cyklokros. „Medzinárodný olympijský výbor a organizačný výbor hier 2030 by sme chceli požiadať o zaradenie cyklokrosu do programu. Bolo by to symbolické,“ vravel Lappartient na jeseň na kongrese UCI.

„Cyklokros vznikol vo Francúzsku pred niečo vyše sto rokmi. Aj keď je to dnes ešte len v teoretickej rovine, veríme, že pre zimné hry by bol prínosom.“ „David je veľmi odhodlaný a táto myšlienka má celkom dobrú podporu,“ tvrdí šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe. Cyklisti majú silnú podporu Aktuálne je v programe zimných hier 116 medailových disciplín (platí to pre ZOH 2026 – pozn.). Nové športy by mali priniesť do programu záujem nových krajín a mohli by byť prínosom k udržateľnosti zimných hier. Nemali by totiž nároky na snehové podmienky. Organizátori by nemuseli vyrábať umelý sneh či inak upravovať trať. Preteky v cyklokrose sa môžu konať pri plusových aj mínusových teplotách.

V dobe, kedy zimné súťaže čelia stále väčším problémom s počasím, by to bola v programe ZOH istota. Okrem toho okruh pre cyklokros by sa nemusel stavať len pre jedny preteky.

Lappartinet spojil svoje sily práve s atletikou. Atléti zase navrhujú, aby sa do programu ZOH dostal cezpoľný beh (cross-country running – pozn.). Bežci by mohli súťažiť na rovnakej alebo podobnej trati ako cyklisti. Pre úspech cyklokrosu je spojenie s atletikou dôležité, ak nie priamo kľúčové. Sebastian Coe má v olympijskom hnutí silné postavenie a má rovnaký záujem dostať novú disciplínu do programu ZOH. V cezpoľnom behu sa pravidelne konajú svetové a európske šampionáty. Spravidla v zimných mesiacoch. A o tituly bojujú najmä vytrvalci z afrických krajín. Medailisti z Kene a Etiópie? Nové disciplíny by tak mohli získať širokú podporu. O medaily na zimných hrách by mohli súperiť aj športovci z Kene či Etiópie. Zatiaľ bola utópia, aby športovec z Afriky získal medailu na zimných hrách. Žiadnemu sa to ani nepodarilo. Ak v zimných športoch štartujú, sú len do počtu. Cezpoľný beh by však ich účasť zmenil a z exotov by sa stali medailoví favoriti. Je však možné, že zaradenie oboch disciplín bude len na jedny hry. V prípade letných hier si totiž organizátor má právo zvoliť šport, ktorý je v krajine populárny a nie je súčasťou olympiády.