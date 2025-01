Chladoňová mala smolu, no v cieli ju chválili. Viem, čo sa v nej ešte skrýva, vraví tréner

Chladoňová išla do pretekov v Benidorme s čistou hlavou a bez očakávaní. Vstupovala totiž do vrcholiacej sezóny, vo farbách nového tímu, vo vyššej kategórii a tiež s drobným tréningovým výpadkom.

"Po štarte narazila kolesom do súperky pred ňou a ešte do nej nabúrala iná pretekárka z boku. Nezaspala, len mala smolu, že bola za súperkou, ktorá zaváhala," uviedol pre Sportnet tréner Branislav Kacina.

Spočiatku sa mohlo zdať, že skok z juniorskej kategórie do U23 bude pre ňu priveľký, ale prvotné zdanie klamalo. V úvodnom kole sa síce prepadla až na 44. miesto, ale nebolo to vinou jej výkonnosti.

Využila tiež to, že vo vedúcej skupine sa v technických pasážach taktizovalo, a tak mohla sťahovať manko aj na čelo pretekov. Do záverečnému okruhu išla už takmer v kontakte so svetovými hviezdami.

Na jednej strane som z toho užasnutý, ale zároveň mi to príde normálne. Nechcem, aby to vyznelo neskromne, ale vieme, aký má Viki talent, ako napreduje a aký potenciál ešte skrýva," hovorí jej dlhoročný tréner.

Mnohí fanúšikovia sa zamýšľali nad tým, či by Chladoňová skončila ešte vyššie, pokiaľ by neštartovala z tretieho radu a po úvodnej kolízii nenabrala stratu.

"Nikto nevie, ako by to dopadlo, keby bola od úvodu medzi favoritkami v hlavnej skupine. Je iné, keď idete na doraz podľa seba alebo podľa niekoho iného, no myslím si, že by nastolené tempo vydržala.

Bol som tiež zvedavý, ako zvládne ísť v plnom tempe nie 35, ale 45-50 minút. To, že musela dobiehať súperky, ju stálo veľa síl. V závere posledného kola toho mala dosť, ale celkovo to hodnotím pozitívne," doplnil tréner.

VIDEO: Viktória Chladoňová po víťazstve v ankete Zlatý pedál 2024