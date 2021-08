ONLINE: Olympiakos Pireus - ŠK Slovan Bratislava (play off, Európska liga)

Zmrhalov center z rohu smeroval do územia nikoho.

Zmrhalov center z rohu smeroval do územia nikoho.

Celkom pekná priamočiara akcia Slovana, no chýbala tomu lepšia finálna fáza.

Celkom pekná priamočiara akcia Slovana, no chýbala tomu lepšia finálna fáza.

Strelec sa drzo prebíjal do pokutového územia, ale počínal si nedovolene.

Strelec sa drzo prebíjal do pokutového územia, ale počínal si nedovolene.

Strelec posunul loptu dozadu Kankavovi, proti nemu vystúpil hráč, Kankava to nemal na strelu.

Strelec posunul loptu dozadu Kankavovi, proti nemu vystúpil hráč, Kankava to nemal na strelu.

Zmrhal si vymenil loptu s Weissom a odcentroval do šestnástky, Henty sa zrazil so súperom, k hlavičke sa nedostal.

Zmrhal si vymenil loptu s Weissom a odcentroval do šestnástky, Henty sa zrazil so súperom, k hlavičke sa nedostal.

M. Camara vysúval kolmicou Onyekuruho, no pri lopte bol ako prvý Chovan.

M. Camara vysúval kolmicou Onyekuruho, no pri lopte bol ako prvý Chovan.

Onyekuru sa hneď zapojil do útočnej akcie, no bol v ofsajde.

Onyekuru sa hneď zapojil do útočnej akcie, no bol v ofsajde.

Henty obišiel Cissého, no potom už neprihral do šestnástky cez Sokratisa.

Henty obišiel Cissého, no potom už neprihral do šestnástky cez Sokratisa.

Slovan sa začína viac hýbať, no kombinácia pred šestnástkou mu nevyšla. Akciu nezakončil, na vine je nepresná prihrávka.

Slovan sa začína viac hýbať, no kombinácia pred šestnástkou mu nevyšla. Akciu nezakončil, na vine je nepresná prihrávka.

Olympiakos dal gól! So Slovanom to vyzerá zle nedobre, inkasuje tretí gól, tentokrát z rohového kopu. M´Vila predlžoval loptu za seba, Cissé sa na päťke natlačil na VASILA BOŽIKOVA, ktorý v snahe loptu odhlavičkovať, si strieľa vlastný gól.

Olympiakos Pireus - Slovan Bratislava, ONLINE (Európska liga, dnes, 1. zápas) | Sportnet.sk Olympiakos dal gól! So Slovanom to vyzerá zle nedobre, inkasuje tretí gól, tentokrát z rohového kopu. M´Vila predlžoval loptu za seba, Cissé sa na päťke natlačil na VASILA BOŽIKOVA, ktorý v snahe loptu odhlavičkovať, si strieľa vlastný gól.

Weiss vypomohol defenzíve, no Kashia prihral iba na kopačku Masourasa, ktorého strelu Chovan vyrazil a A. Camara v páde minul ľavú žrď. Opäť ale veľká šanca domáceho tímu.

Olympiakos Pireus - Slovan Bratislava, ONLINE (Európska liga, dnes, 1. zápas) | Sportnet.sk Weiss vypomohol defenzíve, no Kashia prihral iba na kopačku Masourasa, ktorého strelu Chovan vyrazil a A. Camara v páde minul ľavú žrď. Opäť ale veľká šanca domáceho tímu.

Čavrič posunul loptu na Zmrhala, no úspešne zakročil Cissé.

Čavrič posunul loptu na Zmrhala, no úspešne zakročil Cissé.

Domáci zaútočili, Vaclík vykopával, Valbuena poslal loptu jedným dotykom Masourasovi, ktorý to zobral na seba a krížnou strelou poriadne vyprášil Chovanove rukavice.

Olympiakos Pireus - Slovan Bratislava, ONLINE (Európska liga, dnes, 1. zápas) | Sportnet.sk Domáci zaútočili, Vaclík vykopával, Valbuena poslal loptu jedným dotykom Masourasovi, ktorý to zobral na seba a krížnou strelou poriadne vyprášil Chovanove rukavice.

Belasí sa snažili o odpoveď, ale takto to nepôjde. Vysoká lopta končí v náručí Vaclíka, ktorý môže rozohrať.

Belasí sa snažili o odpoveď, ale takto to nepôjde. Vysoká lopta končí v náručí Vaclíka, ktorý môže rozohrať.

52