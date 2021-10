Máme tu nástupcu Voldemorta, tvrdí Novotný. Marhanský z RFA vracia úder

Volalo mi veľa manažérov, ktorí si mysleli, že majú s niekým zmluvu a zrazu sa dozvedeli, že sú v RFA. My budeme robiť stále to, čo sme robili, všímať si hlavne seba, ale určite si nenecháme s*ať na hlavu. To už tu raz bolo. Už nie je potrebné sa tváriť, že sú to dobrí ľudia s dobrými úmyslami,“ povedal Novotný pre portál iSport.cz.

Novotný ale neostal iba pri komentovaní vedenia RFA, ale vyjadril sa aj k situácii Lea Brichtu. Ten mal údajne prestupom porušiť platnú zmluvu, ktorú má s Oktagonom podpísanú do roku 2023. Všetko sa tak zrejme presunie do rúk právnikov, ktorí budú skúmať, či naozaj prišlo k porušeniu kontraktu.

„Rozmýšľal som celý deň, či zareagovať na útok na moju osobu a ako (úsmev). Asi by bolo jednoduché vytiahnuť tromfy a povedať, prečo sa niektoré veci udiali a ako to funguje v druhej organizácii. Ale ja som si zvolil iný spôsob.

Samozrejme, my sme úplne OK pokiaľ si Leo dá aj ďalší zápas v druhej organizácii a následne sa predstaví u nás. RFA vznikla, aby bojovníci mali zápasy, ktoré tak potrebujú, aby sa posúvali vo svojej kariére ďalej.

Nenechám sa zatiahnuť do verbálnej vojny a urážok. Pokiaľ by sa ďalej opakovalo to, že mi bude niekto poškodzovať moje dobré meno a spájať nás s ľuďmi so zlou povesťou, s ktorými sme sa my nikdy ani len nestretli, samozrejme, budem to riešiť prostredníctvom právneho oddelenia organizácie RFA."

Po tomto vyjadrení je tak jasné, že sa zejme schyľuje k ďalšiemu súboju na poli bojových športov. Ostáva si iba počkať, či konflikt prerastie do otvorenej vojny, ako sme tomu boli svedkami medi organizáciami Oktagon MMA a XFN.