Tvárou v tvár. Vlasto Čepo a Matěj Peňáz si na tlačovke Oktagonu nič nedarovali

OSTRAVA. Ak by ste sa fanúšika domácej scény zmiešaných bojových umení opýtali, aký duel by v oktagone rád videl, s veľkou pravdepodobnosťou by ste ako odpoveď dostali dvojicu Vlasto Čepo a Matěj Peňáz.

A ďalšia vec je, že prečo Matěj je desiatka strednej divízie a ešte nikdy nedostal súpera, čo je rebríčkovo pred ním. Ľudia nie sú hlúpi, vedia si to domyslieť. V sobotu mám duel s Mellilom, ten zápas (s Peňázom) by mohol byť až po novom roku, ale mne už končí zmluva, takže neviem povedať čo bude. Oni povedali, že nie som pre neho súper a tak mu radšej určite našli súpera o tri hlavy nižšieho a z nižšej váhy,“ povedal Čepo.

„Vlasto, to, že si v rebríčku v TOP10, to tiež nechápem. V Oktagone si mal tri zápasy, so Strelczykom, ktorý chodí váhu do 77 kilogramov, velterovú váhu si nikdy neurobil. Keď porazíš Melilla, tak ja s tým zápasom problém nemám, len nevidím dôvod, aby som sa ja musel prispôsobovať niekomu, kto kričí, že chce mať so mnou zápas. Ak si myslíš, že sa ťa bojím, tak to nie.“

Vlasto Čepo jasne objasnil, že na decembrový duel s Peňázom reagoval len preto, že ho zaskočili slová promotérov Oktagonu o tom, aké náročné je nájst bojovníka, ktorý by prijal súboj v MMA proti českému bojovníkovi.

„Ja som reagoval na to, že Matějovi je náročné zohnať súpera, keď to promotéri vraveli. Ty, že sa mňa bojíš, to som nikdy nepovedal, ale keď ťa vidím s tvojím účesom, tak sa už ja začínam asi báť.

Ďalšia vec, ty sa nechceš prispôsobovať, tvoj tréner povedal, že nie som pre teba súper a zrazu už ten zápas je možný. Ja keď chcem proti niekomu zápas, tak ho chcem, tak sa už rozhodnite,“ vyjadril sa niekdajší profesionálny národný šampión Slovenska v boxe.