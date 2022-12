O pyramíde Oktagonu sa dozvedel v Írsku. Kozma: Brito je jednokolový bojovník

Brito je podľa zástupcu pražského PriMMAt gymu bojovníkom, ktorý s ním dokáže držať krok iba v prvom kole.

„On sa tam láme v tých neskorších kolách, nemá (to) srdce. Štyrikrát v kariére prehral v treťom kole. On je jednokolový zápasník, neviem akú má taktiku, ale ak chce ísť so mnou na päť kôl, tak to by som mu nedoporučoval,“ povedal rodák z Karvinej.