Tréner jej v tíme chýbal. Shiffrinová sa však potrebuje posúvať vpred

V cieli som nakoniec videla zelené čísla s náskokom dvanásť stotín sekundy. Je to veľmi malý rozdiel,“ povedala na tlačovej konferencii po výhre na majstrovstvách sveta v lyžovaní .

„Som na seba veľmi hrdá. Nemôžem tomu uveriť. V druhom kole som si myslela, že som to pokazila a na najlepšie lyžiarky strácam. Snažila som sa najviac, ako som mohla.

„Pamätám si, ako Mikaela lyžovala v roku 2018. Tento rok je ešte silnejšia ako vtedy. Je ako robot. Ak bude takto pokračovať aj naďalej s jej technikou a mentalitou, tak ostatné dievčatá to budú mať veľmi náročné. Je veľmi silná a rýchla,“ povedal v rozhovore pre Sportnet Livio Magoni.

„Mikaela je v obrovskom slalome v životnej forme,“ dodala česká expertka Eva Kurfürstová.

Shiffrinová vie, koľko ju to stálo úsilia, aby dosiahla na vytúžený titul majsterky sveta.

„Pracovala som na obrovskom slalome veľmi dlho. Snažila som sa jazdiť konzistentne a podarilo sa mi to až tento rok. Momentálne lyžujem najlepší obrovský slalom v mojej kariére. Snažím sa tomu veriť a je pre mňa náročné uveriť, že to stále funguje. Dnešné víťazstvo si určite budem pamätať do konca života,“ usmiala sa.