Nová šampiónka. Víťaznú techniku Pena trénovala, porážka Nunes ju neprekvapila

LAS VEGAS. Jej úspech na víkendovom podujatí UFC 269 možno považovať za jedno z najväčší prekvapení histórie americkej organizácie. Julianna Pena v titulovom súboji ženskej bantamovej váhy dokázala dovtedy nemožné. V súboji s dovtedy neohrozenou šampiónkou dvoch váhových kategórií Amandou Nunes ukázala obrovské srdce a vôľu po víťazstve, ktoré sa nakoniec stalo skutočnosťou.

Šok to bol o to väčší, že podľa stávkových kancelárií bola Pena pred zápasom obrovskou outsiderkou. Brazílčanka stratila titul váhy do 61,2 kilogramu po viac než piatich rokoch.

Zatial čo si za posledné roky Nunes vybudovala v UFC povesť najlepšej ženskej bojovníčky histórie, Pena sa od januára 2017 v oktagone ukázala iba trikrát, z toho dvakrát víťazne. Víťazná technika nebola vecou náhody Pena svoj plán zrealizovala vo veľkom štýle, keď sa neváhala postaviť svojej súperke v postoji. Najväčší úspech jej kariéry prišiel na rad v druhom kole. Zvíťazila na škrtenie. „Ak mám pravdu povedať, nedala som jej na výber. Ak by sa nevzdala, ublížila by si. To škrtenie ovládam dobre a viem, že to nemusí byť chytené veľmi hlboko k tomu, aby som duel ukončila.

Bol to jeden zo spôsobov rear-naked choke, na ktorom som už istú dobu pracovala. Presne som vedela, že nemá inú možnosť, než to vzdať,“ povedala pre portál MMAJunkie nová kráľovná najstaršej ženskej váhovej kategórie. Pred turnajom UFC 269 prebiehali medzi oboma bojovníčkami ostré výmeny názorov. S odstupom času dnes znejú predzápasové výroky Peny v úplne v inom svetle. Ako sama dodáva, bola si istá sama sebou. „Tento šport vás úplne vyzmýka po mentálnej, emočnej a fyzickej stránke, že na to, aby ste boli na vrchole, musíte správne nastavení. Podľa môjho názoru pred týmto zápasom ona toto nastavenie mysle iba predstierala, no pre mňa to bolo niečo iné. Išla som do toho a presne som vedela, že tam idem zažiariť.“

Chce viac uznania. Odveta s Nunes dáva zmysel V súvislosti s Amandou Nunes sa dlhodobo spomínal stret s bývalou šampiónkou PFL Kayly Harrison. Súboju však po víkende nateraz vystavila stopku Pena a nie je isté, či k nemu v budúcnosti ešte príde. Venezuelčanka je ohľadom príchodu olympijskej víťazky z Londýna 2012 a Ria 2016 opatrná. Fanúšikovia by podľa jej slov mali začať brať vážne aj ju. „Neviem, v akej lepšej pozícii by som mohla byť potom, čo som zdolala Amandu. Zatiaľ čo ona (Kayla Harrison) bojovala v béčkových ligách, ja som zápasila v UFC, na úplnom vrchole divízie. Bojujem v najlepšej organizácii sveta, hoci za to nedostávam nejaké veľké uznanie,“ okomentovala situáciu v ženskej perovej váhe.