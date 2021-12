Senzačne otočil duel. Cruz chce bojovať o titul, Garbrandtovi drží palce

„Vytáča ma to, čo sa tam stalo (kontroverzné ukončenie duelu od rozhodcu Keitha Petersona). Hneď potom odišiel (Cejudo) do športového dôchodku a teraz mu to nemôžem oplatiť v odvete.

Práve neúspech so Cejudom je pre Cruza vec, ktorú by v budúcnosti rád napravil.

Ale ak by sa to malé nemehlo predsa len rozhodlo vrátiť do MMA, budem tu na neho čakať,“ povedal jeden z najúspešnejších zápasníkov UFC váhovej kategórie do 61,2 kilogramov.

S dvoma výhrami sa v tejto chvíli Cruzovi otvorili dvere súbojov s elitou divízie.

Jednou z nich sa javí byť potenciálny stret s bývalým dlhoročným kráľom perovej divízie Josém Aldom.

„Zápasu s Aldom by som nedokázal povedať nie, je to legenda tohto športu. Nemám nič zlé, čo by som na neho povedal, iba rešpekt,“ stručne odpovedal na otázku ohľadom nasledujúceho duelu.