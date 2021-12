Stopli ho až doktori. Čepo zranený, Oktagon 30 prišiel o hlavný zápas

Pre Sportnet-SvetMMA sa k neštastnej situácii ohľadom zranenia vyjadril samotný bojovník Vlasto Čepo.

„Začalo to potrhanými meniskami, neskôr sa pridal aj laterálny, ale to som ešte bral v poriadku. Na kempe sme išli aj cez to ďalej, čo však neskôr narušilo potrhanie medzirebrových svalov.

Sám pre seba som si vravel, že to nič nie je, riešil som to s fyzioterapetom.Prišiel som na tréning do Spartakus Fight Gymu, kde som spravil úhyb do ľava a celé mi to prešlo na brucho.

Nevedel som dýchať, hýbať sa, vôbec nič. S týmto problémom mi už doktori a tréneri zakázali trénovať. Aby toho nebolo málo, tak som nakoniec ochorel,“ okomentoval svoj zdravotný stav rodák z Nového Sadu.