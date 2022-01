Zmätený Djokovič pri výsluchu: Mám 20 minút na obhajobu? O štvrtej ráno?

Djokovič: Nemám ich so sebou vytlačené, ale môžem ich nájsť v elektronickej komunikácii. Posielali sme ich nezávislej lekárskej komisii, ktorá ich skúmala. Jedna bola federálna a druhá, myslím, spojená so štátom Victoria a Austrálskym tenisovým zväzom. Možno sa ohľadom tej druhej mýlim, ale viem, že tam určite bola zdravotnícka komisia z federálnej vlády.

Úradník: V tomto liste sa však píše o komisii tenisového zväzu, nie federálnej vlády. Ste si istý?

Djokovič: Áno, tie dokumenty určite skúmali dve lekárske komisie, jedna určite súvisela s federálnou vládou. Mám e-mail, vlastne e-mail má môj agent, takže chcem povedať, že môžem požiadať, aby som vám ho elektronicky poskytol, ak chcete, ak potrebujete tieto dodatočné informácie, pretože mi povedali, že to bude stačiť na preskúmanie.

(Djokovič konzultuje celú vec s agentom a priznáva, že záležitosť riešil s Austrálskym tenisovým zväzom.)

Tretia časť rozhovoru, 6. januára 00:46

Djokovič: Pozerám sa, či tu mám niečo, čo sa týka federálnej vlády, ale pochopil som to tak, že žiadosť musí schváliť vláda štátu Victoria. Myslel som, že keď chcem do Melbourne a štátu Victoria, na federálnej vláde nezáleží.

Poskytol som im všetky moje PCR testy, pozitívne aj negatívne, môj test na protilátky a tiež doplňujúce informácie a oni to poslali ďalej nezávislej zdravotníckej komisii štátu Victoria. Táto komisia a tiež komisia Austrálskeho tenisového zväzu to kontrolovali a na základe toho mi povolili vstup do Austrálie so zdravotnou výnimkou. To je celý príbeh.

Úradník: Prileteli ste do Austrálie, ktorá je riadená federálnou vládou.

Djokovič: Dobre. Od federálnej vlády sme žiadne dokumenty nedostali. Toto sme dostali od lekárskeho tímu Australian Open, lebo oni sú organizátori turnaja.