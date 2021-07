Djokoviča na Wimbledone roky nik nezdolal. Opäť vyhral a vyrovnal rekord

LONDÝN. Srbský tenista a svetová jednotka Novak Djokovič dnes vyhral po šiesty raz v kariére Wimbledon. Vo finále porazil Taliana Mattea Berrettiniho v štyroch setoch. Zároveň vyhral už svoj tretí wimbledonský titul za sebou. Naposledy v Londýne prehral ešte v roku 2017, keď musel pre zranenie skrečovať zápas. V roku 2020 sa turnaj pre pandémiu nehral. ONLINE: Novak Djokovič - Matteo Berrettini na Wimbledone >>> Pre Djokoviča ide o dvadsiatu grandslamovú trofej v kariére, čím vyrovnal historický rekord svojich dvoch veľkých rivalov Rafaela Nadala a Rogera Federera.

Berrettini hral naopak svoje prvé grandslamové finále v kariére.

Srb tento rok zatiaľ ovládol všetky grandslamové turnaje - Australian Open, Roland Garros a teraz i Wimbledon. V septembri na US Open tak bude mať šancu na unikátny zápis - výhru na všetkých štyroch grandslamoch v jednom roku. Vyhrať všetky podujatia veľkej štvorky v jednej sezóne sa naposledy podarilo Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969. Djokovič je druhý hráč v tzv. open ére, ktorý uspel v tom istom roku na Australian Open, Roland Garros i vo Wimbledone. Vďaka nedeľnému triumfu zinkasuje prémiu 1,7 milióna libier. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a Chorváta Gorana Ivaniševiča si do rebríčka ATP Entry pripíše 2000 bodov. V jeho pondelňajšom vydaní si upevní post svetovej jednotky.

Berrettini začal víťazným setom Pre Berrettiniho bol už postup do grandslamového finále životný úspech. Doposiaľ žiaden Talian nehral na tráve All England Clubu o titul. Posledný tenista z Apeninského polostrova, ktorý na grandslamovej pôde zdvihol nad hlavu singlovú trofej, bol v roku 1976 Adriano Panatta na Roland Garros. Djokovič odštartoval svoje jubilejné 30. grandslamové finále dvojchybou, no podržal si servis. V treťom geme otočil z 0:30, v ďalšej hre prelomil podanie Berrettiniho a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 4:1. Talian však nezložil zbrane. Za stavu 2:5 odvrátil setbal a zvládol maratónsky gem na podaní, čo ho výrazne povzbudilo. V deviatom geme Djokoviča brejkol, následne vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Djokovič síce vyrovnal z 0:3 na 3:3, no koncovka parila Berrettinimu, ktorý zisk prvého setu spečatil esom.

Zápas následne ovládol Djokovič Djokovič sa rýchlo otriasol, v úvode druhého setu dvakrát zobral Talianovi servis a ujal sa vedenia 4:0. Srb v týchto momentoch dokázal naplno zúročiť bohaté skúsenosti z náročných zápasov, nerobil žiadne nevynútené chyby. Berrettini ešte druhý set zdramatizoval, znížil na 4:5, no Djokovič si koncovku postrážil. Srb bol na koni, v treťom dejstve za stavu 1:1 Taliana opäť brejkol a v ďalšom priebehu setu mu stačilo držať si servis. Berrettini vo výmenách priveľa kazil z forhendu, ktorý je jeho veľká zbraň. Vo štvrtom sete nevyužil za stavu 3:2 na returne sľubný náskok 30:0. Bol blízko k tomu, aby sa prepracoval k dvom brejkbalom, no Djokovič potvrdil, že vie dobehnúť aj nemožné a predviedol skvelé obhodenie.

Srba tento moment ešte viac vyburcoval, v siedmom geme uchmatol Berrettinimu podanie a zápas už dotiahol do úspešného konca. Pred očami Ivaniševiča, ktorý vyhral Wimbledon presne pred 20 rokmi, premenil v deviatom geme tretí mečbal. Vzájomnú bilanciu s Berrettinim upravil na 3:0 a zároveň ukončil jeho víťaznú 11-zápasovú sériu na tráve. Djokovič na tomto povrchu naposledy prehral v júni 2018 vo finále turnaja v londýnskom Queen´s Clube, v ktorom nestačil na Chorváta Marina Čiliča.

Reakcie po zápase Djokovič priznal, že Berrettini bol vo finále náročný súper: "Bol to viac ako boj. Viem, že nie je najlepší pocit prehrať vo finále, no Matteo má pred sebou skvelú budúcnosť. Je to talianske kladivo, pocítil som to na vlastnej koži už na Roland Garros. Vyhrať Wimbledon bol vždy môj najväčší sen. Ako sedemročný som si doma staval trofej a teraz tu slávim šiesty titul, je to fantastické.

V počte grandslamových trofejí som sa vyrovnal Rogerovi a Rafovi. Znamená to, že nikto z nás troch teraz neprestane hrať. Ja sa nezastavím na čísle 20. Roger i Rafa sú legendy nášho športu, moji dvaja najväčší rivali, proti ktorým som hral. Donútili ma urobiť správne rozhodnutia, aby som sa dobre na zápasy pripravil fyzicky i psychicky. Veľakrát som s nimi prehrával, no v rokoch 2010 a 2011 sa to zlomilo. Dokážem si teraz predstaviť, že by sa mi na US Open mohlo podariť zavŕšiť kalendárny Grand Slam. Mám výbornú formu a na grandslamoch som schopný predviesť svoj najlepší tenis. Veľkú zásluhu má na tom môj tím, moja rodina, žena i deti. Milujem vás a ďakujem za trpezlivosť," uviedol Srb v slávnostnom príhovore.