Djokovič je najkomplexnejší hráč v histórii, môže vyhrať všetko, vravia experti

Vlani na jeseň sa Federerovi vyrovnal po Roland Garros Rafael Nadal. Vtedy Djokovič so sedemnástimi trofejami ešte stále zaostával.

"Nútili mať hrať lepšie a robiť správne rozhodnutia. Dlho som s nimi prehrával, potom som to okolo roku 2011 a 2012 zlomil. Neplánujem zastať na čísle dvadsať," dodal.

"Že mám aj ja 20 grandslamových titulov? Znamená to, že ani jeden z nás teraz nezastaví. Roger a Rafa sú legendy nášho športu. Sú to moji najdôležitejší súperi, aj oni sú dôvodom, prečo tu dnes stojím," priznal po zápase Djokovič.

No odvtedy na Wimbledone neprehral.

"Mladí hráči začínajú byť nebezpeční, ale on ide za výhrou všetkých grandslamov v jednej sezóne," dodal.

"Nedokázal by som si ani v najbláznivejších snoch predstaviť, že v jednej generácii budeme mať troch hráčov s dvadsiatimi titulmi," hodnotil v štúdiu televíznej stanice Eurosport bývalý tenista Mats Wilander.

"Novak je ten najkomplexnejší hráč v histórii. Vďaka tomu dokáže vyriešiť problémy v každej situácii a na každom povrchu. To je vysvetlením, prečo je teraz v najlepšej pozícii, aby sa stal najlepším v histórii," pridal sa k chvále Djokoviča cez twitter tréner Sereny Williamsovej Patrick Mouratoglou.

Môže vyhrať všetko

Odborníci sa tak zhodujú, že napriek zlepšujúcej sa mladej generácii nie je vylúčené, že Djokoviča tento rok na grandslame nik neprekoná a vyhrá všetky štyri veľké tituly v jednej sezóne.

Chýba mu k tomu ešte triumf na US Open.

"Vyhrať všetky štyri grandslamy za jeden rok? Dokážem si to predstaviť, mám výbornú formu," vyhlásil po zápase Djokovič.

Jediné, čo mu ešte v zbierke chýba, je zlatá olympijská medaila. Priznal však, že si nie je istý, či bude štartovať. Na olympiáde totiž nebudú žiadni diváci.

"Ešte si to musím premyslieť. V tejto chvíli som trochu rozpoltený. Je to päťdesiat na päťdesiat pre to, čo som v uplynulých dňoch počul," citovala ho agentúra AFP.