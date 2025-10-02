Francúzi povolali to najsilnejšie čo majú. Proti outsiderom nechýba ani Mbappé

PARÍŽ. Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nominoval na ďalšie dva kvalifikačné zápasy o MS 2026 troch zástupcov Paríža St. Germain.

V kádri sú brankár Lucas Chevalier, obranca Lucas Hernandez a útočník Bradley Barcola. Figurujú v ňom aj Kylian Mbappe z Realu Madrid, či obranca Theo Hernandez zo saudskoarabského tímu Al Hilal a ďalší útočník Kingsley Coman z Al-Nassr.

Francúzov čaká 10. októbra domáci zápas proti Azerbajdžanu a o tri dni neskôr sa predstavia na Islande.

Na čele D-skupiny sú so 6 bodmi za víťazstvá nad Ukrajinou 2:0 a Islandom 2:1.

Nominácia Francúzska na najbližšie kvalifikačné zápasy o MS 2026

Brankári: Lucas Chevalier (Paríž Saint-Germain), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Rennes)

Obrancovia: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (FC Chelsea), Lucas Hernandez (Paríž Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal Londýn), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)

Stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Manu Kone (AS Rím), Michael Olise (Bayern Mníchov), Adrien Rabiot (AC Miláno), Khephren Thuram (Juventus Turín)

Útočníci: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paríž Saint-Germain), Kingsley Coman (Al-Nassr), Hugo Ekitike (FC Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Christopher Nkunku (AC Miláno)

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

