    Majsterka sveta tentokrát medailu nezískala. Mladá Slovenka bojovala na ME o top 10

    Nina Andacká.
    Nina Andacká. (Autor: Osobný archív)
    Sportnet|1. okt 2025 o 11:20
    Nina Andacká má za sebou premiéru na ME.

    ME v cyklistike 2025

    Časovka junioriek (Allex - Étoile-sur-Rhône, 12,2 km):

    1.

    Paula Ostizová

    Španielsko

    18:38 min

    2.

    Magdalena Leisová

    Nemecko

    + 2 s

    3.

    Oda Aune Gissingerová

    Nórsko

    + 10 s

    4.

    Megan Arensová

    Holandsko

    + 13 s

    5.

    Roos Müllerová

    Holandsko

    + 16 s

    6.

    Maruša Tereza Šerkeziová

    Slovinsko

    + 36 s

    13.

    Nina Andacká

    Slovensko

    + 57 s

    BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Nina Andacká obsadila 13. miesto v časovke junioriek na európskom šampionáte vo francúzskom regióne Drôme‑Ardèche.

    Na 12,2 km dlhej trase, ktorú prešla priemernou rýchlosťou 37,37 km/h, zaostala za umiestnením v elitnej desiatke o pätnásť sekúnd.

    Andacká je úradujúcou juniorskou majsterkou Slovenska v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom a na scéne ME to bola jej premiéra.

    Víťazkou sa stala Španielka Paula Ostizová, ktorá v tesnom súboji zdolala o dve sekundy Nemku Magdelenu Leisovú. Vylepšila tak výsledok z nedávnych MS v Kigali, kde si v časovke vybojovala striebornú medailu.

    Slovenská pretekárka stratila na víťazku 57 sekúnd.

    Navyše, Ostizová nadviazala na svoj vlaňajší triumf na ME v belgickom Limburgu, kde skončila na treťom mieste Viktória Chladoňová.

    Tentokrát poradie na stupňoch víťaziek doplnila Nórka Oda Aune Gissingerová, ktorá za sebou nechala obe Holanďanky. Sklamaním bolo štvrté miesto úradujúcej svetovej šampiónky Megan Arensovej.

    Celkovo bolo na štarte 51 junioriek, čo je o osem menej než v prípade juniorov, v ktorých bude Slovensko reprezentovať Branislav Kacina.

