Majsterka sveta tentokrát medailu nezískala. Mladá Slovenka bojovala na ME o top 10

ME v cyklistike 2025
Časovka junioriek (Allex - Étoile-sur-Rhône, 12,2 km):
1.
Paula Ostizová
Španielsko
18:38 min
2.
Magdalena Leisová
Nemecko
+ 2 s
3.
Oda Aune Gissingerová
Nórsko
+ 10 s
4.
Megan Arensová
Holandsko
+ 13 s
5.
Roos Müllerová
Holandsko
+ 16 s
6.
Maruša Tereza Šerkeziová
Slovinsko
+ 36 s
13.
Nina Andacká
Slovensko
+ 57 s
BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Nina Andacká obsadila 13. miesto v časovke junioriek na európskom šampionáte vo francúzskom regióne Drôme‑Ardèche.
Na 12,2 km dlhej trase, ktorú prešla priemernou rýchlosťou 37,37 km/h, zaostala za umiestnením v elitnej desiatke o pätnásť sekúnd.
Andacká je úradujúcou juniorskou majsterkou Slovenska v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom a na scéne ME to bola jej premiéra.
Víťazkou sa stala Španielka Paula Ostizová, ktorá v tesnom súboji zdolala o dve sekundy Nemku Magdelenu Leisovú. Vylepšila tak výsledok z nedávnych MS v Kigali, kde si v časovke vybojovala striebornú medailu.
Slovenská pretekárka stratila na víťazku 57 sekúnd.
Navyše, Ostizová nadviazala na svoj vlaňajší triumf na ME v belgickom Limburgu, kde skončila na treťom mieste Viktória Chladoňová.
Tentokrát poradie na stupňoch víťaziek doplnila Nórka Oda Aune Gissingerová, ktorá za sebou nechala obe Holanďanky. Sklamaním bolo štvrté miesto úradujúcej svetovej šampiónky Megan Arensovej.
Celkovo bolo na štarte 51 junioriek, čo je o osem menej než v prípade juniorov, v ktorých bude Slovensko reprezentovať Branislav Kacina.