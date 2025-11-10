Nemcom môže proti Slovensku chýbať obranca. Nevyzerá to príliš dobre, povedal tréner

WOLFSBURG. Otáznik visí nad štartom nemeckého futbalového reprezentanta Nica Schlotterbecka v záverečných súbojoch kvalifikácie MS proti Luxembursku a Slovensku.
Nemecký tréner Julian Nagelsmann v pondelok informoval o tom, že pripravenosť 25-ročného obrancu musí odobriť lekársky tím.
Schlotterbeck utrpel zranenie v sobotňajšom zápase Bundesligy, v ktorom jeho Borussia Dortmund iba remizovala s Hamburgerom SV 1:1. „Noha mu cez noc opuchla a nevyzerá to príliš dobre,“ povedal Nagelsmann na pondelkovej tlačovej konferencii.
Nemecko vedie kvalifikačnú A-skupinu s deviatimi bodmi o skóre pred Slovenskom. Práve s výberom Francesca Calzonu uzavrie favorit kvalifikačný cyklus o postup na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku.
VIDEO: Zostrih gólov zo zápasu Slovensko - Nemecko
Priamo na záverečný turnaj sa prebojuje víťaz skupiny, druhý tím čaká v marci budúceho roka baráž. Nemcov čaká v piatok 14. novembra súboj v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú Slovákov v Lipsku.