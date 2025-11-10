Nemcom môže proti Slovensku chýbať obranca. Nevyzerá to príliš dobre, povedal tréner

Nico Schlotterbeck.
Nico Schlotterbeck. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. nov 2025 o 13:54
ShareTweet1

Utrpel zranenie v sobotňajšom zápase Bundesligy.

WOLFSBURG. Otáznik visí nad štartom nemeckého futbalového reprezentanta Nica Schlotterbecka v záverečných súbojoch kvalifikácie MS proti Luxembursku a Slovensku.

Nemecký tréner Julian Nagelsmann v pondelok informoval o tom, že pripravenosť 25-ročného obrancu musí odobriť lekársky tím.

Schlotterbeck utrpel zranenie v sobotňajšom zápase Bundesligy, v ktorom jeho Borussia Dortmund iba remizovala s Hamburgerom SV 1:1. „Noha mu cez noc opuchla a nevyzerá to príliš dobre,“ povedal Nagelsmann na pondelkovej tlačovej konferencii.

Nemecko vedie kvalifikačnú A-skupinu s deviatimi bodmi o skóre pred Slovenskom. Práve s výberom Francesca Calzonu uzavrie favorit kvalifikačný cyklus o postup na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku.

VIDEO: Zostrih gólov zo zápasu Slovensko - Nemecko

Priamo na záverečný turnaj sa prebojuje víťaz skupiny, druhý tím čaká v marci budúceho roka baráž. Nemcov čaká v piatok 14. novembra súboj v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú Slovákov v Lipsku.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Nico Schlotterbeck.
Nico Schlotterbeck.
Nemcom môže proti Slovensku chýbať obranca. Nevyzerá to príliš dobre, povedal tréner
dnes 13:54|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nemcom môže proti Slovensku chýbať obranca. Nevyzerá to príliš dobre, povedal tréner