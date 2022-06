Slafkovský o drafte nechce špekulovať. Niekedy mi to lezie na nervy, vraví

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský nechce pred nadchádzajúcim draftom špekulovať, ktorý klub NHL a z ktorého miesta by si ho mohol vybrať. Pre 18-ročného útočníka je podstatné, aby sa dostal do slávnej profiligy a splnil si tak svoj sen.

"Určite je to ho veľa, ale snažím sa to ustrážiť tak, aby som robil to, čo chcem. Ak mi niečo nevyhovuje, tak sa ospravedlním a oddýchnem si. Robím to, čo považujem za správne a čo ma baví.

Je to veľmi intenzívne obdobie a viem, že to bude ešte intenzívnejšie. Snažím sa preto oddýchnuť a pripraviť na to, čo príde."

"Niekedy je toho až priveľa a aj mi lezie na nervy, keď čítam každý deň nejaký článok a úvahy o mojich šanciach. Na konci dňa sú to však pekné veci," priznal.

Má šancu byť jednotkou

Podobnému tlaku je momentálne vystavený aj jeho reprezentačný spoluhráč Šimon Nemec. Niektoré preddraftové prognózy ho dokonca radia ešte vyššie ako Slafkovského.

Samotní hráči to však absolútne neriešia a téme draftových šancí sa vyhli aj v rámci nedávnej spoločnej dovolenky v Turecku: "My sme to práveže neriešili vôbec. Ja to prajem jemu, on to praje mne.

Je úplne jedno, kto z nás bude vyššie. Bolo by však super, ak by sa nám podarilo prekonať rekord Mariána Gáboríka."