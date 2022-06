Kanaďan Wright si verí, na Slafkovského sa nikdy nepýtal, tvrdí Chromiak

Slovenský útočník MARTIN CHROMIAK odohral výbornú sezónu v kanadskej juniorke. V klube Kingston Frontenacs bol najlepší strelec.

V útoku nastupoval so Shanom Wrightom, s ktorým si výborne rozumel na ľade i mimo neho. Pozíciu draftovej jednotky by želal jemu, ale aj spoluhráčovi z reprezentácie Jurajovi Slafkovskému. „Zaslúžia si to obaja a neviem, ktorému z nich by som to doprial viac,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet devätnásťročný rodák z Ilavy.