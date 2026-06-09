Bol súčasťou výmeny. Skúsený center podpísal s Minnesotou dlhoročnú zmluvu

Michael McCarron
Michael McCarron (Autor: TASR/AP)
TASR|9. jún 2026 o 19:06
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Ročne zarobí viac ako tri milióny.

Americký hokejový útočník Michael McCarron podpísal šesťročný kontrakt s klubom NHL Minnesota Wild. Za sezónu zarobí 3,3 milióna dolárov.

31-ročný skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.

Minnesota získala McCarrona v minulej sezóne ako súčasť trejdu z Nashvillu Predators. V základnej časti odohral za oba tímy celkovo 79 zápasov, v ktorých zaznamenal osem gólov a pridal deväť asistencií.

V play off skóroval v drese Wild dvakrát a pripísal si aj dve asistencie, pripomenul portál tsn.ca.

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