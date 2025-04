Slováci v NHL sú zranení alebo nedostupní. Kto môže prísť na MS v hokeji z AHL?

NEW YORK. Slovenskí hokejisti vstúpili do tretieho týždňa prípravy na MS v hokeji 2025 zatiaľ s jedným hráčom z dvoch najväčších severoamerických súťaží.

„Prichádzam s najlepšími pocitmi a chuťou zabojovať o miestenku na majstrovstvá sveta. Dostal som túto možnosť a som za ňu vďačný. Je to krásne, že môžem bojovať o MS,” uviedol Sýkora.

Počas týždňa sa zapojí do tréningu a pravdepodobne by mal stihnúť dva posledné prípravné zápasy proti Francúzsku.

Okrem Sýkoru bude druhou posilou brankár Samuel Hlavaj, ktorý v aktuálnej sezóne hájil farby tímu Iowa Wild na „farme” Minnesoty. K tímu by sa mal pripojiť budúci týždeň. Informoval o tom generálny manažér Miroslav Šatan.

To je však 14 dní pred začiatkom šampionátu zo zámorských posíl zatiaľ všetko.

Zložitá situácia v NHL

Slovensko neposilnia na šampionáte ani „tradiční” lídri z minulosti. Účasti sa pre rôzne dôvody zriekli Marek Hrivík, Peter Cehlárik, Martin Marinčin či Libor Hudáček.

„Zatiaľ sa nám to nejaví veľmi pozitívne. O to viac sa musíme sústrediť na hráčov, ktorí sú tu, urobiť partiu a dostať do nich systémové veci,” hovoril na zraze asistent trénera Peter Frühauf.