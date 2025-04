Pospíšil by hral aj so zlomenou rukou, no na MS nepríde. Jeho snom je zimná olympiáda

Jeho tím len tesne nepostúpil do play-off, hoci získal viac bodov ako tímy z Východu Montreal aj New Jersey, teda tímy, ktoré vo vyraďovacej časti nechýbajú.

"Mal som mítingy s doktorom a fyzioterapeutom, nakoniec dospeli k záveru, že na majstrovstvá sveta by som nemal ísť. Je to veľká škoda.

Bojoval som v sezóne so zranením, posledný mesiac a pol som ani netrénoval. Potrebujem dlhšiu rehabilitáciu.

Volal som aj so špecialistom z New Yorku, ktorý povedal, že je veľká šanca, aby som sa vyhol operácii. Mohlo by sa to dať dokopy samo. Ak by sa to nepodarilo, čaká ma operácia," vysvetlil Martin Pospíšil pre Šport.