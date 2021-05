Slovákom v NHL sa darilo rôzne. Jeden skončil sezónu, iný potvrdil play off

Brankár Predators Pekka Rinne mal 30 úspešných zákrokov a zaznamenal druhý shutout sezóny. Dosiahol 369. víťazstvo v profilige a na 19. mieste historických tabuliek v tejto štatistike vyrovnal Toma Barrassa.

Tridsaťosemročný Fín nastúpil prvýkrát od 10. apríla a dosiahol jubilejný 60. shutout v kariére v NHL. Aj v tejto bilancii je na 19. mieste v historických tabuľkách profiligy.

"Ohromujúce, to je asi to správne slovo. Ďalšie sa mi ťažko hľadajú. Fanúšikovia skandovali moje meno, mám s nimi skvelý vzťah, rovnako ako k tomuto mestu, ktoré pre mňa znamená celý svet. Ale nemalo by to byť len o mne. Máme pred sebou play off a veľké veci sú pred nami," povedal Rinne, ktorý celú kariéru strávil v Nashville a po sezóne mu tam vyprší zmluva.

NHL - základná časť - výsledky:

Boston - NY Islanders 3:2pp (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)

Góly: 20. Hall (Krejčí, Marchand), 27. Marchand (Krejčí, Pastrňák), 63. Hall (Krejčí, Reilly) – 22. Wahlstrom (Barzal, Leddy), 29. Barzal (Pulock, Beauvillier)